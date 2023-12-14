Срочный рынок «СПБ Биржи», Ozon запустит платформу для водителей фур: главное 14 декабря

Карина Пардаева
«СПБ Биржа» планирует развивать срочный рынок, Ozon запустит платформу для водителей фур, покупка рецептурных лекарств онлайн по биометрическому слепку лица и другие события 14 декабря.
Срочный рынок «СПБ Биржи», Ozon запустит платформу для водителей фур: главное 14 декабряКарина Пардаева
Финансы
- СПБ Биржа после введенных против нее жестких американских санкций собирается вернуться на срочный рынок. Именно этот сегмент биржа развивала с момента основания, но затем переориентировалась теперь ставший фактически недоступным для нее рынок иностранных ценных бумаг, пишет «Ъ».
Бизнес
- Ozon запустит платформу для водителей фур. Она будет работать по модели Uber — принципу быстрых сделок.
- Малый бизнес пожаловался в Минфин на рост пеней из-за ключевой ставки. В «Опоре России» предложили ввести льготный режим уплаты штрафов за налоговые просрочки, узнали «Ведомости».
Сервисы и технологии
- Лекарства, отпускаемые по рецепту, можно будет купить онлайн по биометрическому слепку лица. С помощью камеры покупатель сможет подтвердить право на препарат при заказе, а по слепку лица его личность определит курьер.
Транспорт
- «Аэрофлот» предложил урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург — Пхукет.
Фото на обложке: jamesteohart /
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