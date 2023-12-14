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Срочный рынок «СПБ Биржи», Ozon запустит платформу для водителей фур: главное 14 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«СПБ Биржа» планирует развивать срочный рынок, Ozon запустит платформу для водителей фур, покупка рецептурных лекарств онлайн по биометрическому слепку лица и другие события 14 декабря.

Срочный рынок «СПБ Биржи», Ozon запустит платформу для водителей фур: главное 14 декабря

Финансы

  • СПБ Биржа после введенных против нее жестких американских санкций собирается вернуться на срочный рынок. Именно этот сегмент биржа развивала с момента основания, но затем переориентировалась теперь ставший фактически недоступным для нее рынок иностранных ценных бумаг, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Ozon запустит платформу для водителей фур. Она будет работать по модели Uber — принципу быстрых сделок.
  • Малый бизнес пожаловался в Минфин на рост пеней из-за ключевой ставки. В «Опоре России» предложили ввести льготный режим уплаты штрафов за налоговые просрочки, узнали «Ведомости».

Сервисы и технологии

  • Лекарства, отпускаемые по рецепту, можно будет купить онлайн по биометрическому слепку лица. С помощью камеры покупатель сможет подтвердить право на препарат при заказе, а по слепку лица его личность определит курьер.

Транспорт

  • «Аэрофлот» предложил урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированием билетов на рейсы по направлению Екатеринбург — Пхукет. 

Фото на обложке: jamesteohart / Shutterstock

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