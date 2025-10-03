$192,7 млрд: впервые 50% венчурных инвестиций могут получить ИИ-стартапы — большая часть средств идет лидерам рынка
В стартапы с ИИ вложили рекордные $192,7 млрд
Венчурные капиталисты с начала 2025 года вложили $192,7 млрд в стартапы, связанные с искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные PitchBook. Это рекордный объём, и впервые в истории на ИИ может прийтись более половины всех венчурных вложений.
ИИ-стартапы перетягивают внимание на себя
Большая часть инвестиций досталась лидерам рынка. Anthropic и xAI, стартап Илона Маска, в этом квартале привлекли многомиллиардное финансирование. Подобные сделки формируют новый стандарт: капитал концентрируется вокруг крупных и проверенных компаний, которые ведут разработки в области искусственного интеллекта.
Мелкие стартапы, особенно не связанные напрямую с ИИ, напротив, вынуждены бороться за внимание инвесторов. PitchBook отмечает, что неопределённость на рынке IPO и снижение активности в сделках слияний и поглощений сделали венчурных капиталистов осторожнее: они предпочитают вкладываться в проекты с наибольшим потенциалом.
«Либо ты в ИИ, либо нет»
Кайл Сэнфорд, директор по исследованиям PitchBook, отметил, что рынок венчурных инвестиций фактически раскололся на две части.
«Повсюду мы видим бифуркацию [раздвоение — прим.ред.] рынка. Либо ты в ИИ, либо нет. Либо ты крупная фирма, либо нет», — заявил директор по исследованиям PitchBook Кайл Сэнфорд.
По его словам, венчурные фонды и их партнёры стали избирательнее и концентрируют ресурсы именно в сегменте искусственного интеллекта.
США забирают большую часть капитала
По данным PitchBook, за последний квартал американские фонды направили 62,7% всех инвестиций компаниям из сектора ИИ. В глобальном масштабе этот показатель составил 53,2%. Общий объём венчурных сделок с начала года достиг $366,8 млрд, из которых $250,2 млрд пришлись на США. Таким образом, именно американский рынок остаётся главным центром притяжения венчурного капитала в 2025 году.
Стартапам вне ИИ становится труднее
Хотя несколько компаний из сферы ИИ привлекают гигантские суммы, общая ситуация для экосистемы стартапов выглядит менее радужно. Количество компаний, получивших венчурное финансирование в 2025 году, может стать минимальным за последние годы.
Аналогичная динамика наблюдается и среди венчурных фондов: с начала года всего 823 фонда смогли привлечь около $80 млрд, тогда как в 2022 году их было более 4400, собравших $412 млрд.
Контекст
2025 год становится поворотным для венчурного рынка: искусственный интеллект поглощает всё больше капитала, оставляя традиционные направления без поддержки. Для инвесторов ставка ясна — они выбирают ИИ как ключевую индустрию будущего. Но для экосистемы стартапов это означает сжатие возможностей и рост конкуренции за каждый доллар вне сферы искусственного интеллекта.
