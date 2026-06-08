Финтех-компания Revolut продаст акции сотрудников на $750 млн — оценка банка может вырасти до $115 млрд

Финтех-компания Revolut планирует провести вторичную продажу акций своих сотрудников и ранних инвесторов на сумму не менее $750 млн, сообщает The Information со ссылкой на источники. Старт продаж назначен на 15 июня. Оценка Revolut с учётом опционов может вырасти до $115 млрд.

Спрос инвесторов позволяет увеличить вторичное предложение Revolut до $2 млрд

Один из источников издания утверждает, что заявленный объём продаж акций в $750 млн может значительно вырасти благодаря высокому спросу. По словам собеседника The Information, интерес со стороны инвесторов уже позволяет увеличить предложение до $2 млрд. Итоговая сумма зависит от того, сколько сотрудников и акционеров согласятся продать свои бумаги.

Председатель совета директоров Revolut Мартин Гилберт уже проводит встречи с потенциальными инвесторами. Вторичная Продажа акций сотрудников может начаться 15 июня. Закрытие сделки ожидается в июле-августе 2026 года.

Revolut будет целитьсяможет нацелиться на оценку до $200 млрд при IPO

Основатель компании Николай Сторонский в интервью Bloomberg допускал, что финтех проведёт дополнительные вторичные продажи до выхода на биржу. По его словам, IPO может состояться не раньше 2028 года. Потенциальная оценка стартапа — $200 млрд.

Вторичные продажи акций стали для Revolut привычным инструментом. В ноябре 2025 года при последней такой сделке компания оценивалась в $75 млрд. Тогда финтех привлёк инвестиции от хедж-фонда Coatue Management, инвестиционного фонда Andreessen Horowitz и венчурного подразделения Nvidia.

Состояние основателя Revolut может вырасти до $36 млрд

Основатель компании Николай Сторонский в случае достижения оценки в $115 млрд может значительно увеличить своё состояние. По подсчётам Bloomberg, стоимость его доли в компании может вырасти как минимум до $36 млрд.

Сейчас Forbes оценивает состояние Сторонского в $18,8 млрд — он занимает 144-е место в глобальном рейтинге миллиардеров.

Контекст

Британский финтех Revolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко.

Изначально Revolut специализировалась на бескомиссионных международных переводах, затем стала продавать дебетовые карты, предоставлять услуги по обменам валют, торговле акциями и криптовалютами, кредитам и страхованию. По итогам 2025 года выручка составила $6 млрд, чистая прибыль — $2,3 млрд. Количество клиентов превысило 68 млн человек.

В марте 2026 года Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании. Компания также подала заявку на получение национальной банковской лицензии в США. Сейчас Revolut обслуживает американских клиентов через партнёрство с Lead Bank, но собственная лицензия позволит значительно расширить продуктовую линейку.