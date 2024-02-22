ИИ «Сбера» для человекоподобных роботов, перевозчики будут собирать IP-адреса пассажиров: главное 22 февраля

Карина Пардаева
«Сбер» начал работать над ИИ для человекоподобных роботов, игровой движок Unigine исключили из реестра Минцифры, перевозчиков хотят обязать передавать данные IP-адресов и банковских карт пассажиров и другие новости 22 февраля.
ИИ «Сбера» для человекоподобных роботов, перевозчики будут собирать IP-адреса пассажиров: главное 22 февраляКарина Пардаева
Бизнес
- Российские fashion-ритейлеры заняли площади ушедших иностранных брендов. Теперь сети намерены продолжать экспансию и открывать новые магазины или укрупнять действующие точки, пишут «Ведомости».
Сервисы и технологии
- «Сбер» начал работать над искусственным интеллектом для человекоподобных роботов. В его основу ляжет большая мультимодальная нейронная сеть.
- Игровой движок Unigine исключили из реестра Минцифры. Он был единственным продуктом своего класса в списке отечественного софта.
Транспорт
- Минтранс с 1 сентября намерен обязать перевозчиков передавать в единую базу пассажиров данные об IP-адресах, банковских картах, телефонах и пароли учетных записей.
- Правительство пересмотрит комплектацию субсидируемых зарядных станций для электромобилей: теперь их не нужно будет обязательно оснащать устаревшим разъемом CHAdeMO. Обязательными станут европейский стандарт CCS2 и китайский GB/T, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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