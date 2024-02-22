«Сбер» начал работать над ИИ для человекоподобных роботов, игровой движок Unigine исключили из реестра Минцифры, перевозчиков хотят обязать передавать данные IP-адресов и банковских карт пассажиров и другие новости 22 февраля.

ИИ «Сбера» для человекоподобных роботов, перевозчики будут собирать IP-адреса пассажиров: главное 22 февраля