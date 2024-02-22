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ИИ «Сбера» для человекоподобных роботов, перевозчики будут собирать IP-адреса пассажиров: главное 22 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Сбер» начал работать над ИИ для человекоподобных роботов, игровой движок Unigine исключили из реестра Минцифры, перевозчиков хотят обязать передавать данные IP-адресов и банковских карт пассажиров и другие новости 22 февраля.

ИИ «Сбера» для человекоподобных роботов, перевозчики будут собирать IP-адреса пассажиров: главное 22 февраля

Бизнес

  • Российские fashion-ритейлеры заняли площади ушедших иностранных брендов. Теперь сети намерены продолжать экспансию и открывать новые магазины или укрупнять действующие точки, пишут «Ведомости».

Сервисы и технологии

  • «Сбер» начал работать над искусственным интеллектом для человекоподобных роботов. В его основу ляжет большая мультимодальная нейронная сеть.
  • Игровой движок Unigine исключили из реестра Минцифры. Он был единственным продуктом своего класса в списке отечественного софта.

Транспорт

  • Минтранс с 1 сентября намерен обязать перевозчиков передавать в единую базу пассажиров данные об IP-адресах, банковских картах, телефонах и пароли учетных записей. 
  • Правительство пересмотрит комплектацию субсидируемых зарядных станций для электромобилей: теперь их не нужно будет обязательно оснащать устаревшим разъемом CHAdeMO. Обязательными станут европейский стандарт CCS2 и китайский GB/T, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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