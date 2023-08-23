Yandex N.V. сменит название, брошенные на улицах самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку, ломбарды просят не ограничивать для них полную стоимость кредита и другие новости 23 августа.

Самокаты отправят на спецстоянку, Yandex N.V. перезапустит бизнес под новым названием: главное 23 августа