Самокаты отправят на спецстоянку, Yandex N.V. перезапустит бизнес под новым названием: главное 23 августа

Карина Пардаева
Yandex N.V. сменит название, брошенные на улицах самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку, ломбарды просят не ограничивать для них полную стоимость кредита и другие новости 23 августа.
Самокаты отправят на спецстоянку, Yandex N.V. перезапустит бизнес под новым названием: главное 23 августаКарина Пардаева
Финансы
- Ломбарды просят ЦБ не ограничивать для них полную стоимость кредита. Регулятор пока не спешит соглашаться, узнал «Коммерсантъ».
Бизнес
- Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V. — запланировала перезапуск международного бизнеса под новым названием.
- Nestle с сентября из-за девальвации рубля повысит на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе на заменители грудного молока, пишет «Ъ».
- 63% самозанятых сталкивались со штрафами со стороны заказчика. Из-за этого большая часть из них снова возвращалась на работу по найму.
- AI-ассистент для занятых родителей Milo привлек инвестиции от Y Combinator, OpenAI, Bronze Investments и Magnify Ventures. Сумма вложений не раскрывается.
Транспорт
- Брошенные на улицах арендные и личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Фото на обложке: ESB Professional /
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