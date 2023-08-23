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Самокаты отправят на спецстоянку, Yandex N.V. перезапустит бизнес под новым названием: главное 23 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Yandex N.V. сменит название, брошенные на улицах самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку, ломбарды просят не ограничивать для них полную стоимость кредита и другие новости 23 августа.

Самокаты отправят на спецстоянку, Yandex N.V. перезапустит бизнес под новым названием: главное 23 августа

Финансы

  • Ломбарды просят ЦБ не ограничивать для них полную стоимость кредита. Регулятор пока не спешит соглашаться, узнал «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V. — запланировала перезапуск международного бизнеса под новым названием. 
  • Nestle с сентября из-за девальвации рубля повысит на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе на заменители грудного молока, пишет «Ъ».
  •  63% самозанятых сталкивались со штрафами со стороны заказчика. Из-за этого большая часть из них снова возвращалась на работу по найму.
  • AI-ассистент для занятых родителей Milo привлек инвестиции от Y Combinator, OpenAI, Bronze Investments и Magnify Ventures. Сумма вложений не раскрывается.

Транспорт

  • Брошенные на улицах арендные и личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Фото на обложке: ESB Professional / Shutterstock

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