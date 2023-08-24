Мегаполисы без автосервисов, новое название Costa Coffee: главное 24 августа

Карина Пардаева
Мегаполисы рискуют остаться без автосервисов, «Росинтер» определился с новым названием для сети Costa Coffee, «Яндекс.Такси» обзавелся небольшой партией иранских седанов Iran Khodro Tara и другие новости 24 августа.
Мегаполисы без автосервисов, новое название Costa Coffee: главное 24 августаКарина Пардаева
Россия
- Бизнес-джет Embraer разбился в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился Евгений Пригожин. В МЧС сообщили, что погибли все 10 человек, которые находились на борту.
Экономика
- Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС по итогам саммита организации в ЮАР, пишет бразильское интернет-издание OUL.
Финансы
- Мошенники в Telegram стали маскироваться под сервисы для онлайн-обмена валюты. Пользователю сообщают, что он получит средства в течение часа после того, как переведет деньги.
Бизнес
- В рамках банкротства АО «Т-Платформы», в 2012 году создавшего дизайн-центр «Байкал Электроникс», на торги выставлены в том числе права на разработки и патенты. Все имущество оценено в 484 млн рублей, узнал «Коммерсантъ».
- «Росинтер» определился с новым названием для сети Costa Coffee. Холдинг может переименовать заведения в Lalibela Coffee
Технологии и сервисы
- Российские банки протестировали работу отечественных аппаратных модулей безопасности (hardware security module, HSM) и пришли к выводу, что они дороги и несовместимы с основными бизнес-процессами, пишет «Ъ».
- Россияне за год подключили 1 млн eSIM. В основном абоненты используют их для регистрации на сторонних сервисах, сообщили «Ведомости».
Транспорт
- Агрегатор заказа такси «Яндекс.Такси» обзавелся небольшой партией из 12-ти иранских седанов Iran Khodro Tara. Машины для российского такси были сделаны в упрощенной комплектации и с автоматической коробкой передач.
- Мегаполисы рискуют остаться без автосервисов. В крупных городах может возникнуть дефицит техцентров, автомоек и шиномонтажей, передают «Известия».
Фото на обложке: CandyRetriever /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Росинтер» определился с новым названием для сети Costa Coffee
- 2 «Недружественные» иностранцы смогут получить дивиденды в России в обмен на инвестиции в экономику
- 3 Самокаты отправят на спецстоянку, Yandex N.V. перезапустит бизнес под новым названием: главное 23 августа
- 4 «АльфаСтрахование» предложила выкупить замороженные активны клиентов
- 5 Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
ВОЗМОЖНОСТИ
24 августа 2023
25 августа 2023
27 августа 2023