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Мегаполисы без автосервисов, новое название Costa Coffee: главное 24 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Мегаполисы рискуют остаться без автосервисов, «Росинтер» определился с новым названием для сети Costa Coffee, «Яндекс.Такси» обзавелся небольшой партией иранских седанов Iran Khodro Tara и другие новости 24 августа.

Мегаполисы без автосервисов, новое название Costa Coffee: главное 24 августа

Россия

  • Бизнес-джет Embraer разбился в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился Евгений Пригожин. В МЧС сообщили, что погибли все 10 человек, которые находились на борту.

Экономика

  • Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС по итогам саммита организации в ЮАР, пишет бразильское интернет-издание OUL.

Финансы

  • Мошенники в Telegram стали маскироваться под сервисы для онлайн-обмена валюты. Пользователю сообщают, что он получит средства в течение часа после того, как переведет деньги. 

Бизнес

  • В рамках банкротства АО «Т-Платформы», в 2012 году создавшего дизайн-центр «Байкал Электроникс», на торги выставлены в том числе права на разработки и патенты. Все имущество оценено в 484 млн рублей, узнал «Коммерсантъ».
  • «Росинтер» определился с новым названием для сети Costa Coffee. Холдинг может переименовать заведения в Lalibela Coffee

Технологии и сервисы

  • Российские банки протестировали работу отечественных аппаратных модулей безопасности (hardware security module, HSM) и пришли к выводу, что они дороги и несовместимы с основными бизнес-процессами, пишет «Ъ».
  • Россияне за год подключили 1 млн eSIM. В основном абоненты используют их для регистрации на сторонних сервисах, сообщили «Ведомости».

Транспорт

  • Агрегатор заказа такси «Яндекс.Такси» обзавелся небольшой партией из 12-ти иранских седанов Iran Khodro Tara. Машины для российского такси были сделаны в упрощенной комплектации и с автоматической коробкой передач.
  • Мегаполисы рискуют остаться без автосервисов. В крупных городах может возникнуть дефицит техцентров, автомоек и шиномонтажей, передают «Известия».

Фото на обложке: CandyRetriever / Shutterstock

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