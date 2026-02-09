25% россиян покупают подарки на 8 марта за день до праздника

Две трети россиян готовят подарки своим партнёрам к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта заранее — за несколько недель или даже за месяц, следует из исследования ювелирной сети Sunlight. При этом 25% опрошенных оставляют покупку на последний день.

Две трети россиян готовят подарки заранее — минимум за неделю

Согласно данным исследования, 67% респондентов не оставляют выбор подарка на последний момент. Распределение сроков выглядит так:

2% начинают выбирать подарок за месяц и более,

36% — за несколько недель,

29% — примерно за неделю,

25% — за сутки до праздника.

Причины, по которым респонденты начинают выбирать подарок заранее, различаются. Женщины чаще ищут скидки и выгодные предложения (47%), а мужчины — экономят время и стремятся произвести эффект на партнёра (64% и 46% соответственно). При этом все опрошенные избегают больших скоплений людей и стараются заранее подобрать подходящий подарок.

56% женщин не получают от мужчин просьб о подарке

Как следует из исследования, мужчины реже делятся списком своих желаний — только 13% делают это заранее. По итогу больше половины женщин — 56% — вовсе не получают просьбы о подарках.

Среди женщин доля тех, кто не делится ожиданиями, заметно ниже — 18%. Большинство предпочитает заранее обозначать свои предпочтения.

Большинство россиян укладываются в бюджет до 100 тыс. рублей

Основной бюджет подарков — до 100 000 рублей на эту сумму ориентируется большинство — 85% женщин и 87% мужчин. Если смотреть детальнее, то бюджеты распределяются так:

Женщины:

До 1 000 рублей — 14%,

От 1 000 до 5 000 рублей — 22%,

От 10 000 до 30 000 рублей — 24%,

Свыше 100 000 рублей — 5%.

Мужчины:

До 1 000 рублей — 9%,

От 1 000 до 5 000 рублей — 32%,

От 50 000 до 100 000 рублей — 15%,

Свыше 100 000 рублей — 16%.

Если бюджет партнера превышает возможности дарителя, женщины ищут альтернативу с максимальной скидкой, мужчины выбирают универсальные подарки — цветы и украшения. Каждый пятый мужчина рассматривает рассрочку для покупки дорогого подарка.

Ювелирные изделия остаются самым востребованным подарком

Среди самых желанных подарков женщины чаще всего называют:

ювелирные украшения — 45%,

деньги — 42%,

недвижимость — 30%.

Ювелирные изделия остаются одним из самых универсальных вариантов: 46% мужчин выбирают украшения, если желаемый подарок превышает запланированный бюджет.