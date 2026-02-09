25% россиян откладывают покупку подарков на последний день: каждый пятый мужчина рассматривает рассрочку
25% россиян покупают подарки на 8 марта за день до праздника
Две трети россиян готовят подарки заранее — минимум за неделю
Согласно данным исследования, 67% респондентов не оставляют выбор подарка на последний момент. Распределение сроков выглядит так:
- 2% начинают выбирать подарок за месяц и более,
- 36% — за несколько недель,
- 29% — примерно за неделю,
- 25% — за сутки до праздника.
Причины, по которым респонденты начинают выбирать подарок заранее, различаются. Женщины чаще ищут скидки и выгодные предложения (47%), а мужчины — экономят время и стремятся произвести эффект на партнёра (64% и 46% соответственно). При этом все опрошенные избегают больших скоплений людей и стараются заранее подобрать подходящий подарок.
56% женщин не получают от мужчин просьб о подарке
Как следует из исследования, мужчины реже делятся списком своих желаний — только 13% делают это заранее. По итогу больше половины женщин — 56% — вовсе не получают просьбы о подарках.
Среди женщин доля тех, кто не делится ожиданиями, заметно ниже — 18%. Большинство предпочитает заранее обозначать свои предпочтения.
Большинство россиян укладываются в бюджет до 100 тыс. рублей
Основной бюджет подарков — до 100 000 рублей на эту сумму ориентируется большинство — 85% женщин и 87% мужчин. Если смотреть детальнее, то бюджеты распределяются так:
Женщины:
- До 1 000 рублей — 14%,
- От 1 000 до 5 000 рублей — 22%,
- От 10 000 до 30 000 рублей — 24%,
- Свыше 100 000 рублей — 5%.
Мужчины:
- До 1 000 рублей — 9%,
- От 1 000 до 5 000 рублей — 32%,
- От 50 000 до 100 000 рублей — 15%,
- Свыше 100 000 рублей — 16%.
Если бюджет партнера превышает возможности дарителя, женщины ищут альтернативу с максимальной скидкой, мужчины выбирают универсальные подарки — цветы и украшения. Каждый пятый мужчина рассматривает рассрочку для покупки дорогого подарка.
Ювелирные изделия остаются самым востребованным подарком
Среди самых желанных подарков женщины чаще всего называют:
- ювелирные украшения — 45%,
- деньги — 42%,
- недвижимость — 30%.
Ювелирные изделия остаются одним из самых универсальных вариантов: 46% мужчин выбирают украшения, если желаемый подарок превышает запланированный бюджет.
