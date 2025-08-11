Средняя зарплата мечты в России в 2025-м — 250 тыс. руб.

Состоятельные россияне назвали суммы, при которых они чувствуют себя обеспеченными. «Нормальная жизнь» стоит 250 тыс. рублей на человека в месяц, «богатая» — 500 тыс. рублей. При этом медианный доход в группе — 180 тыс. рублей, и только четверть респондентов признают, что их заработок превышает порог богатства.

Элита без ощущения элитности

По данным исследования НИУ ВШЭ, для верхнего дециля доходов медианная планка «нормальной» жизни — 250 тыс. рублей на человека, а «богатой» — 500 тыс. рублей. В реальности медианный доход участников опроса составляет 180 тыс. рублей. Даже среди тех, кто зарабатывает более 300 тыс. рублей на человека, лишь половина оценивает свой социальный статус на 8–10 баллов из 10.

При оценке статуса три четверти опрошенных ориентируются на доход и образ жизни, причём сравнивают себя не со страной в целом, а со своим окружением. Это объясняет, почему 90% респондентов не видят себя в «верхушке общества».

Список символов достатка

Для 64% главным маркером высокого статуса является элитная недвижимость. На втором месте — автомобили и другой премиальный транспорт (55%). За последний год выросла роль заграничных отпусков: этот показатель назвали уже 51% опрошенных — против 42% годом ранее. В числе статусных атрибутов — дизайнерская одежда и аксессуары (46%), дорогие рестораны (43%) и техника премиум-класса (41%).

При этом важным нематериальным критерием называют возможность планировать своё время и работать в гибком графике — так считают 35% участников опроса.

Демонстративное потребление теряет позиции

При этом исследование показало слабую связь между декларируемыми маркерами статуса и реальными тратами. Люксовые покупки совершаются реже, чем называются в списке желаемых атрибутов. Исключение — оплата пластической хирургии, покупка искусства, личная охрана и элитное образование детей.

При этом 60% всё же признают, что выбирали товар по бренду, чтобы соответствовать статусу.

Меньше роскоши, больше накоплений

В случае падения доходов первыми в списке на сокращение оказались предметы роскоши, техника, развлечения и путешествия — но с сохранением качества, а не в ущерб бренду или уровню.

Если же доходы выросли бы, почти половина опрошенных направила бы лишние средства на сбережения, треть — на инвестиции или недвижимость.

Что это значит

Даже в «верхних 10% доходов» в России немногие чувствуют себя элитой. Для обеспеченных россиян богатство — это не только цифры в доходах, но и набор материальных и нематериальных преимуществ: премиальные активы, свобода распоряжаться своим временем и возможность поддерживать образ жизни, соответствующий окружению.

