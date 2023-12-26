Медиасервис от Yango «Яндекса», завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя: главное 26 декабря

Карина Пардаева
Завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя, магазины заставят ввести обязательный минимум российской техники, Yango «Яндекса» представил бета-версию медиасервиса для стран Ближнего Востока и Северной Африки и другие события 26 декабря.
Медиасервис от Yango «Яндекса», завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя: главное 26 декабряКарина Пардаева
Бизнес
- Китайские бренды в 2023 году впервые вошли в топ-3 по штучным продажам смартфонов в России. Южнокорейский Samsung выбыл из тройки лидеров, а американская Apple даже не попадает в пятерку.
- Власти намерены ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Конкретные группы товаров еще не определены.
Сервисы и технологии
- Yango «Яндекса» представил бета-версию медиасервиса для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Yango Spark — это приложение для фильмов, сериалов, музыки и игр с поддержкой голосового помощника «Ясмина».
Транспорт
- Завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников, сообщил ТАСС. В последний раз корейская компания продлевала простой для своего завода до 31 декабря 2023-го.
- «Россия» все-таки получила разрешение на прямые рейсы из Красноярска в Пекин. Самолеты будут летать туда-обратно трижды в неделю, сообщила «Ассоциация туроператоров России» со ссылкой на авиакомпанию.
Фото на обложке: Thx4Stock team /
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