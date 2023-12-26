Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Медиасервис от Yango «Яндекса», завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя: главное 26 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя, магазины заставят ввести обязательный минимум российской техники, Yango «Яндекса» представил бета-версию медиасервиса для стран Ближнего Востока и Северной Африки и другие события 26 декабря.

Медиасервис от Yango «Яндекса», завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя: главное 26 декабря

Бизнес

  • Китайские бренды в 2023 году впервые вошли в топ-3 по штучным продажам смартфонов в России. Южнокорейский Samsung выбыл из тройки лидеров, а американская Apple даже не попадает в пятерку.
  • Власти намерены ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Конкретные группы товаров еще не определены. 

Сервисы и технологии

  • Yango «Яндекса» представил бета-версию медиасервиса для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Yango Spark — это приложение для фильмов, сериалов, музыки и игр с поддержкой голосового помощника «Ясмина».

Транспорт

  • Завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников, сообщил ТАСС. В последний раз корейская компания продлевала простой для своего завода до 31 декабря 2023-го.
  • «Россия» все-таки получила разрешение на прямые рейсы из Красноярска в Пекин. Самолеты будут летать туда-обратно трижды в неделю, сообщила «Ассоциация туроператоров России» со ссылкой на авиакомпанию.

Фото на обложке: Thx4Stock team / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Набиуллина назвала ограничение международных платежей самой болезненной санкцией
  2. 2 Механизм параллельного импорта продлен на весь 2024 год
  3. 3 Объем замороженных на «СПБ Бирже» средств россиян составляет $3 млрд
  4. 4 Российские операторы переходят на новый формат обмена трафиком с Google
  5. 5 Natura Siberica выходит еще на два рынка, у россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН: главное 25 декабря
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2023

Платформа создателей новых продуктов ВкусВилл

27 декабря 2023

RS-Innovation Lab

28 декабря 2023

INGRIA.Drone

Все ВОЗМОЖНОСТИ