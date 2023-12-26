Завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя, магазины заставят ввести обязательный минимум российской техники, Yango «Яндекса» представил бета-версию медиасервиса для стран Ближнего Востока и Северной Африки и другие события 26 декабря.

Медиасервис от Yango «Яндекса», завод Hyundai в Петербурге выйдет из режима простоя: главное 26 декабря