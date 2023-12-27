Владимир Давиди продал ресторан Salumeria на Патриарших прудах, «Росбанк» решил создать собственное коллекторское агентство, число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86% и другие новости 27 декабря.

Собственное коллекторское агентство «Росбанка», Avon передумала продавать бизнес в РФ: главное 27 декабря