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Собственное коллекторское агентство «Росбанка», Avon передумала продавать бизнес в РФ: главное 27 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Владимир Давиди продал ресторан Salumeria на Патриарших прудах, «Росбанк» решил создать собственное коллекторское агентство, число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86% и другие новости 27 декабря.

Собственное коллекторское агентство «Росбанка», Avon передумала продавать бизнес в РФ: главное 27 декабря

Финансы

  • «Росбанк» решил создать собственное коллекторское агентство — «РБ Коллект». Сам банк больше шести лет оказывает услуги взыскания по агентской схеме, сейчас в составе портфеля долги от более чем 35 партнеров.

Бизнес

  • Международный косметический концерн Avon передумала продавать активы в России. Компания приостановила инвестиции в российские проекты в 2022 году.
  • Ресторан Salumeria на Патриарших прудах выкупил у Владимира Давиди певец и бизнесмен Эмин Агаларов. По словам констультанта по недвижимости, Давиди потерял интерес к этому направления с точки зрения финансовой отдачи, узнали «Ведомости».

Сервисы и технологии

  • В 2023 году в России зафиксировали 207,1 тыс. мошеннических сайтов. Это на 86% больше, чем в прошлом году. Самой популярной схемой оказался фишинг.

Фото на обложке: PotatoTomato / Shutterstock

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