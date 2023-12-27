Собственное коллекторское агентство «Росбанка», Avon передумала продавать бизнес в РФ: главное 27 декабря

Карина Пардаева
Владимир Давиди продал ресторан Salumeria на Патриарших прудах, «Росбанк» решил создать собственное коллекторское агентство, число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86% и другие новости 27 декабря.
Собственное коллекторское агентство «Росбанка», Avon передумала продавать бизнес в РФ: главное 27 декабряКарина Пардаева
Финансы
- «Росбанк» решил создать собственное коллекторское агентство — «РБ Коллект». Сам банк больше шести лет оказывает услуги взыскания по агентской схеме, сейчас в составе портфеля долги от более чем 35 партнеров.
Бизнес
- Международный косметический концерн Avon передумала продавать активы в России. Компания приостановила инвестиции в российские проекты в 2022 году.
- Ресторан Salumeria на Патриарших прудах выкупил у Владимира Давиди певец и бизнесмен Эмин Агаларов. По словам констультанта по недвижимости, Давиди потерял интерес к этому направления с точки зрения финансовой отдачи, узнали «Ведомости».
Сервисы и технологии
- В 2023 году в России зафиксировали 207,1 тыс. мошеннических сайтов. Это на 86% больше, чем в прошлом году. Самой популярной схемой оказался фишинг.
Фото на обложке: PotatoTomato /
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