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Следком снял с блогера Лерчек запрет на использование интернета

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Следственный комитет снял запрет на пользование интернетом с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа, пишет ТАСС со ссылкой на их адвоката.

Следком снял с блогера Лерчек запрет на использование интернета

По словам юриста, запрет на определенные действия был отменен. Теперь блогер может пользоваться телефоном и интернетом, общаться с друзьями и свободно перемещаться. Однако уголовное дело в отношении блогеров не прекращено.

В ноябре с их счетов сняли аресты, поскольку блогеры погасили свой долг в размере 300 млн рублей.

Дело на Валерию Чекалину было заведено в марте. Ее обвиняли в неуплате налогов.

Ранее RB.RU рассказывал, как устроен бизнес Валерии Чекалиной.

Фото на обложке: Telegram-канал «Lerchek теперь тут»

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