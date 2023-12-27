Следком снял с блогера Лерчек запрет на использование интернета

Следственный комитет снял запрет на пользование интернетом с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа, пишет ТАСС со ссылкой на их адвоката.

По словам юриста, запрет на определенные действия был отменен. Теперь блогер может пользоваться телефоном и интернетом, общаться с друзьями и свободно перемещаться. Однако уголовное дело в отношении блогеров не прекращено.

В ноябре с их счетов сняли аресты, поскольку блогеры погасили свой долг в размере 300 млн рублей.

Дело на Валерию Чекалину было заведено в марте. Ее обвиняли в неуплате налогов.

Ранее RB.RU рассказывал, как устроен бизнес Валерии Чекалиной.

Фото на обложке: Telegram-канал «Lerchek теперь тут»