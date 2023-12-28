Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию, бренды молодежной и детской одежды из Китая появятся на российском рынке в 2024 году и другие события 28 декабря.

AI or Not теперь независимая компания, рестораторам могут разрешить продавать алкоголь навынос: главное 28 декабря