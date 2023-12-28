AI or Not теперь независимая компания, рестораторам могут разрешить продавать алкоголь навынос: главное 28 декабря

Карина Пардаева
Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию, бренды молодежной и детской одежды из Китая появятся на российском рынке в 2024 году и другие события 28 декабря.
AI or Not теперь независимая компания, рестораторам могут разрешить продавать алкоголь навынос: главное 28 декабряКарина Пардаева
Россия
- Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, пишет «Ъ».
Бизнес
- Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию. Ее возглавит бывший директор American Express Ventures Анатолий Квитницкий.
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами. С инициативой также выступил президент Федерации рестораторов Игорь Бухаров.
- Бренды молодежной и детской одежды из Китая появятся на российском рынке в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.
Сервисы и технологии
- Банк России назвал самые популярные фразы телефонных мошенников, после которых можно прекращать разговор и вешать трубку. Злоумышленники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии.
Фото на обложке: SV Production /
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