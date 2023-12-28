Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

AI or Not теперь независимая компания, рестораторам могут разрешить продавать алкоголь навынос: главное 28 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию, бренды молодежной и детской одежды из Китая появятся на российском рынке в 2024 году и другие события 28 декабря.

AI or Not теперь независимая компания, рестораторам могут разрешить продавать алкоголь навынос: главное 28 декабря

Россия

  • Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию. Ее возглавит бывший директор American Express Ventures Анатолий Квитницкий.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами. С инициативой также выступил президент Федерации рестораторов Игорь Бухаров.
  • Бренды молодежной и детской одежды из Китая появятся на российском рынке в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

Сервисы и технологии

  • Банк России назвал самые популярные фразы телефонных мошенников, после которых можно прекращать разговор и вешать трубку. Злоумышленники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии.

Фото на обложке: SV Production / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тарифы на домашний интернет в России вырастут в новом году на 5-15%
  2. 2 Источники рассказали о скупке Потаниным акций Yandex N.V. в преддверии реорганизации
  3. 3 Собственное коллекторское агентство «Росбанка», Avon передумала продавать бизнес в РФ: главное 27 декабря
  4. 4 Avon решила не продавать активы в России
  5. 5 Сборы с крупного бизнеса налога на сверхприбыль превысили ожидания властей
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

28 декабря 2023

INGRIA.Drone

29 декабря 2023

RS-Innovation Lab

31 декабря 2023

Акселератор ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ