Спецперечень офшорных зон, российско-иранское валютное соглашение: главное 29 декабря

Карина Пардаева
Минфин предложил утвердить спецперечень офшорных зон, Россия и Иран планируют подписать валютное соглашение, Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники и другие новости 29 декабря.
Спецперечень офшорных зон, российско-иранское валютное соглашение: главное 29 декабряКарина Пардаева
Финансы
- Минфин предложил утвердить специальный перечень зон с льготным режимом налогообложения. В списке — ОАЭ, Монако, спецрайон Китая Макао, Лихтенштейн, Сан-Марино, Панама и другие территории.
- Россия и Иран планируют подписать валютное соглашение в первом квартале 2024 года, сообщает иранское агентство ISNA. Страны смогут торговать в национальных валютах.
- «СПБ Биржа» с 07:50 приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Причины сбоя выясняются.
Бизнес
- Wildberries с 8 января 2024 года повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники. В среднем рост ставок составит пять процентных пунктов. Они будут установлены на уровне 10–23%.
Сервисы и технологии
- Российские сервисы знакомств активно инвестируют в продвижение в «дружественных» странах: Twinby выходит на рынок Казахстана, Teamo планирует развитие в Армении, Грузии и Монголии, а «Мамба» сокращает присутствие в Израиле и Турции, но рассматривает возможности азиатского рынка.
Транспорт
- Российский рынок страхования в 2024 году «затормозится»: премии в следующем году могут вырасти только на 2% вместо 19%, показанных рынком в 2023 году, пишет Frank Media со ссылкой на данные агентства АКРА.
Фото на обложке: Aleksey Konstantinovich /
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