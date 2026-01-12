26 млрд просмотров рекламы в Telegram к началу 2026-го: бренды масштабируют продвижение через Яндекс Директ
Реклама в Telegram дала брендам 26 млрд показов к 2026-му
Новые рекламные категории в Telegram — мода и финансы
За год число рекламных постов в Telegram, размещённых через Яндекс Директ, выросло до 7,5 млн — против 2,7 млн в прошлом году. Это привело к резкому росту охвата рекламных кампаний и активности брендов на платформе.
Если раньше основными рекламодателями в Telegram оставались недвижимость, авто и образование, то теперь к ним добавились новые категории. Среди них — мода, финансы и страхование, товары для дома, телеком, развлечения и досуг.
Продвижение в Telegram возможно при вложении 300 рублей в неделю
Через Яндекс Директ бренды могут размещать рекламу в Telegram-каналах в России, Казахстане, Узбекистане, Турции и Беларуси. За два года сервисом воспользовались более 30 тыс. рекламодателей. Инструмент применяют как крупные компании, так и малый бизнес.
По словам Антона Попова, руководителя группы по работе с блогерами Яндекс Рекламы, продвижение в Telegram остаётся доступным даже при небольших бюджетах. Рекламу можно запустить с минимальным бюджетом — от 300 рублей в неделю при модели и ставке от 30 рублей за клик. Общая ценность конверсий рекламных кампаний в Telegram через Директ увеличилась в 3,5 раза год к году.
Количество подписчиков — не показатель при выборе площадки для рекламы
Яндекс отмечает, что рекламодатели всё меньше ориентируются на размер канала. При выборе площадки они всё чаще делают ставку на узкоспециализированные, тематические и нишевые блоги.
Такие каналы демонстрируют более высокие показатели вовлечённости и конверсии. Это делает нишевые сообщества конкурентоспособными по сравнению с крупными публичными каналами.
Telegram привлекает бренды из-за активного роста аудитории
Ежемесячно Telegram охватывает 74% жителей России, а число каналов на платформе превысило 12 млн. Рост аудитории делает Telegram всё более привлекательным для брендов и рекламодателей.
По оценке Яндекса, по итогам прошлого года объём рынка инфлюенс-маркетинга может составить до 57 млрд рублей.
Контекст
По прогнозу экосистемы маркетинговых коммуникаций Silver Mercury, ключевыми трендами маркетинга в 2026 году станут работа с ИИ и форматы контента для «ленивого» потребления.
Также рынок смещается в сторону микроинфлюенсеров и нишевых сообществ, а среди видеоформатов растёт спрос на короткие вертикальные ролики с автосубтитрами, которые пользователи чаще смотрят без звука.
- 1 8,5 млрд рублей в телеграме: как блогеры и бренды зарабатывают в 2025 году Тренды в контенте, инструменты монетизации и критерии выбора каналов от рекламодателей 10 января 2026, 00:30
- 2 Онлайн-реклама стала базовым инструментом для бизнеса в России: 63% МСП окупают вложения в первые 3 месяца Реклама в интернете: 63% МСП окупает продвижение за 3 месяца 26 декабря 2025, 13:30
- 3 Яндекс создал сервис «Директ для вендоров» — через него можно запустить рекламу сразу на нескольких площадках Яндекс создал «Директ для вендоров» для рекламы в экосистеме 24 декабря 2025, 14:10
- 4 Выручка PR-агентств может достичь 23,9 млрд ₽ в 2025-м — Telegram и ИИ стали главными трендами в нише Выручка PR-компаний может достичь 23,9 млрд ₽ в 2025-м 16 декабря 2025, 18:51