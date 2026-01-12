Реклама в Telegram дала брендам 26 млрд показов к 2026-му

К началу 2026 года бренды собрали 26 млрд показов рекламных постов в Telegram через Яндекс Директ. По данным коммуникационного агентства PromoAge, количество размещённых публикаций увеличилось почти в три раза. Рост стал возможен за счёт двукратного увеличения инвестиций рекламодателей в продвижение товаров через инфлюенсеров.

Новые рекламные категории в Telegram — мода и финансы

За год число рекламных постов в Telegram, размещённых через Яндекс Директ, выросло до 7,5 млн — против 2,7 млн в прошлом году. Это привело к резкому росту охвата рекламных кампаний и активности брендов на платформе.

Если раньше основными рекламодателями в Telegram оставались недвижимость, авто и образование, то теперь к ним добавились новые категории. Среди них — мода, финансы и страхование, товары для дома, телеком, развлечения и досуг.

Продвижение в Telegram возможно при вложении 300 рублей в неделю

Через Яндекс Директ бренды могут размещать рекламу в Telegram-каналах в России, Казахстане, Узбекистане, Турции и Беларуси. За два года сервисом воспользовались более 30 тыс. рекламодателей. Инструмент применяют как крупные компании, так и малый бизнес.

По словам Антона Попова, руководителя группы по работе с блогерами Яндекс Рекламы, продвижение в Telegram остаётся доступным даже при небольших бюджетах. Рекламу можно запустить с минимальным бюджетом — от 300 рублей в неделю при модели CPC*Cost Per Click, «цена за клик» и ставке от 30 рублей за клик. Общая ценность конверсий рекламных кампаний в Telegram через Директ увеличилась в 3,5 раза год к году.

Количество подписчиков — не показатель при выборе площадки для рекламы

Яндекс отмечает, что рекламодатели всё меньше ориентируются на размер канала. При выборе площадки они всё чаще делают ставку на узкоспециализированные, тематические и нишевые блоги.

Такие каналы демонстрируют более высокие показатели вовлечённости и конверсии. Это делает нишевые сообщества конкурентоспособными по сравнению с крупными публичными каналами.

Telegram привлекает бренды из-за активного роста аудитории

Ежемесячно Telegram охватывает 74% жителей России, а число каналов на платформе превысило 12 млн. Рост аудитории делает Telegram всё более привлекательным для брендов и рекламодателей.

По оценке Яндекса, по итогам прошлого года объём рынка инфлюенс-маркетинга может составить до 57 млрд рублей.

Контекст

По прогнозу экосистемы маркетинговых коммуникаций Silver Mercury, ключевыми трендами маркетинга в 2026 году станут работа с ИИ и форматы контента для «ленивого» потребления.