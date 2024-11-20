В Госдуме ответили, будет ли 28 декабря сокращенным рабочим днем

Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, в этот день россияне будут отрабатывать за 30 декабря, которое сделали выходным. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

«28 декабря — не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — пояснил парламентарий.

При этом он призвал работодателей отнестись к переносу с пониманием и дать сотрудникам возможность отдохнуть побольше. Нилов также напомнил о законопроекте ЛДПР, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. В случае принятия документа 28 декабря осталось бы выходным, отметил депутат.

Этот законопроект депутаты ЛДПР внесли в Госдуму еще в 2020 году. Парламентарии предложили перенести на 31 декабря выходной с 8 января. В 2023 году правительство не поддержало инициативу, посчитав ее «избыточной».

В ноябре 2024 года замглавы ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов направил зампреду правительства Дмитрию Григоренко предложение заменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом на пятидневную, чтобы «последняя неделя не была перегруженной».

Согласно производственному календарю на 2024 год, в последнюю неделю декабря россияне будут работать с 23 по 28 число включительно, то есть шесть дней. Отдыхать они будут с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года.