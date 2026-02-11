2ГИС добавил в навигатор оплату проезда по МСД

2ГИС добавил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру прямо в приложении и начал учитывать платные часы МСД при построении маршрутов. Сервис показывает, когда трасса становится платной и сколько будет стоить проезд. В компании отметили, что 2ГИС стал первым картографическим сервисом в России с такими данными.

2ГИС учитывает гибкую тарификацию МСД

Московский скоростной диаметр работает с гибкой тарификацией: плата взимается только в часы пик — по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время, а также в выходные и праздники, дорога остаётся бесплатной.

Сервис 2ГИС начал показывать, когда проезд по МСД платный, а когда остаётся бесплатным, и учитывает это при построении маршрута.

В платные часы действует фиксированный тариф — 10 рублей за каждый участок, а полный проезд по МСД с юга на север стоит 80 рублей. Плата взимается только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Для транзитных поездок установлен отдельный тариф — 950 рублей.

Приложение показывает стоимость и время начала платного периода

Если дорога платная в момент построения маршрута, приложение показывает предупреждение и указывает стоимость проезда. При включённой настройке «избегать платных дорог» маршрут через МСД будет предложен только в бесплатные часы.

Если платный период начнётся менее чем через 30 минут, навигатор укажет точное время, до которого проезд остаётся бесплатным, например: «Бесплатно до 16:00». Если дорога остаётся бесплатной, уведомления не появляются.

Пользователи видят не только сам факт, что дорога платная, но и итоговую стоимость маршрута с учётом проезда по МСД.

Оплата проезда доступна прямо в 2ГИС

В 2ГИС также появилась возможность оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру без перехода на сторонние сервисы. Для этого необходимо авторизоваться в приложении, открыть раздел «Платные дороги» в профиле и ввести СТС автомобиля.

Если за автомобилем числится задолженность за проезд по платной дороге, приложение покажет сумму и предложит оплатить её банковской картой.

Новые функции в Москве доступны в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android.

Контекст

2ГИС последовательно расширяет функциональность навигатора — сервис добавляет повседневные городские сценарии. Ранее 2ГИС добавил оплату городских парковок прямо в навигаторе — без перехода в другие приложения. Функция работает для всех уличных парковок под управлением ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»: к сервису подключено более 176 тыс. парковочных мест в Москве.

Также в 2ГИС запустили линзу «Работа» с вакансиями на карте города и начали тестирование записи на услуги через ИИ-помощника. Вакансии доступны без перехода в сторонние сервисы, а ИИ-запись сейчас работает в тестовом режиме для ограниченной части пользователей iOS и в дальнейшем будет расширена на iOS и Android.