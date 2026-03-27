32% россиян советуются с ИИ перед крупными покупками — от техники до путешествий
Но продолжают больше доверять мнению близких.
По данным исследования АльфаСтрахования, россияне подключают нейросети к выбору дорогих покупок в поисках лучших предложений. Чаще всего ИИ используют как инструмент для сравнения товаров, цен и характеристик — особенно при покупке электроники, техники и планировании поездок. Но полного доверия к таким рекомендациям пока нет: пользователи опасаются ошибок, скрытой рекламы, нередко перепроверяют ответы вручную и перед финальным решением всё равно чаще доверяют мнению близких.
Каждый второй россиянин ищет через ИИ самые выгодные предложения
Россияне всё чаще используют нейросети как помощника перед покупкой: они помогают быстро сравнить варианты, разобраться в характеристиках и отсечь лишнее.
41% респондентов сообщили, что чаще всего используют ИИ, когда выбирают электронику. Каждый третий обращается за помощью к нейросети, когда планирует путешествие. При покупке бытовой техники к рекомендациям ИИ прибегают 23% россиян.
Мужчины и женщины по-разному используют нейросети при покупках
38% мужчин используют ИИ при покупке дорогой техники, автомобилей и гаджетов. Женщины чаще обращаются к нейросетям для решения аналитических задач: 35% используют их для сопоставления цен, изучения отзывов и оценки характеристик товаров.
Каждый четвёртый опрошенный старше 45 лет обращается к ИИ, чтобы понять, что означают разные характеристики товаров, и сопоставить предложения.
Пользователи не доверяют ИИ из-за ошибок и возможной рекламы конкретных продуктов
Большинство пользователей считают, что рекомендации искусственного интеллекта о товарах нужно перепроверять, ведь нейросеть может ошибаться. 38% боятся, что программа даст неправильные ответы или будет рекламировать конкретные продукты.
Недоверие сформировано на основе негативного опыта: 44% опрошенных как минимум один раз сталкивались с ложной информацией от нейросетей.
