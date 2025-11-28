41% россиян вообще не смотрят телевизор

Фильмы держат первое место в телерейтингах, но само телевидение уже не так интересно россиянам. Почти половина респондентов опроса сервиса SuperJob телевизор не смотрят вовсе. Остальные при выборе передач различаются по полу, возрасту и доходу — и разрыв между группами растёт.

Жанры среди смотрящих телевизор распределяются неравномерно

По итогам исследования сервиса по поиску работы SuperJob, именно художественные фильмы оказались самым популярным жанром у россиян — их выбрали 25% респондентов. Новости получили 19%, закрепив за собой вторую строчку. Ещё два формата — сериалы и документальные фильмы — набрали по 15% голосов каждый.

Аналитики SuperJob сообщают, что развлекательные передачи привлекают 14% аудитории, спортивные и информационно-аналитические каналы — по 9%. Интеллектуальные игры отметили 8% участников, общественно-политические форматы и ток-шоу — по 6%. Телеверсии концертов и театральных постановок выбрали 4% опрошенных.

Отдельный значимый показатель в опросе SuperJob: 41% респондентов сообщили, что телевизор не смотрят вовсе. Эта доля стала крупнейшей в исследовании.

Мужчины и женщины смотрят разные телепрограммы

По данным опроса, женщины заметно чаще выбирают художественные фильмы и сериалы: 29% против 20% у мужчин по фильмам и 20% против 9% по сериалам соответственно. Мужчины уходят в спорт — 14% против 4% у женщин — и в информационно-аналитические форматы: 12% у мужчин и 7% у женщин. Среди мужчин больше тех, кто полностью отказался от ТВ: 45% против 38% у женщин.

Респонденты опроса SuperJob старше 45 лет остаются в классических телевизионных жанрах: 39% выбирают художественные фильмы, 27% — новости.

Молодёжь 18–25 лет проявляет минимальный интерес к новостям и фильмам — 13% и 8% соответственно. Зато сериалы у молодых идут лучше: 19%. И молодые чаще других не смотрят телевизор вовсе: 53% против 28% у старших респондентов.

Россияне с высоким доходом реже смотрят сериалы

Участники опроса SuperJob с высшим образованием чаще выбирают художественные фильмы — 30% против 21% среди людей со средним профессиональным образованием. Новости также популярнее среди выпускников вузов — 21% против 18% у людей, окончивших колледж или техникум.

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще склоняются к сериалам — 19% против 13% у «вышки». Документальные фильмы в этой группе тоже более востребованы — 20% у выпускников вузов против 14% у людей со средним профессиональным образованием.

По уровню дохода, согласно опросу SuperJob, картина также различается. Люди с зарплатой выше 150 тыс. рублей реже смотрят сериалы — 5% против 13–18% среди тех, кто зарабатывает меньше. В то же время спортивные трансляции интересуют 13% респондентов с высокими доходами, информационно-аналитические программы — 15%, а общественно-политические — 10%.

Контекст

Опрос SuperJob охватил 1600 работающих россиян и зафиксировал такие предпочтения: среди смотрящих телевизор лидируют художественные фильмы, новости, сериалы и документальные форматы, но крупнейшая группа — те, кто не смотрит ТВ вовсе. Женщины чаще выбирают фильмы и сериалы, мужчины — спорт и аналитические передачи. Старшие респонденты остаются в традиционных жанрах, тогда как молодёжь чаще отказывается от телевидения.