40% российских предпринимателей назвали долги главным источником стресса — только 5% ведут бизнес спокойно
Названы главные факторы стресса российских предпринимателей
Большинство российских предпринимателей живут в условиях постоянного стресса. Лишь 5% респондентов признались, что полностью спокойны. Главные источники тревоги — долги, кредиты и рост расходов. При этом 42% опрошенных считают, что лучший способ снизить стресс — финансовое планирование и контроль за деньгами.
Налоги реже всего вызывают стресс у предпринимателей
Согласно данным исследования бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», для 40% предпринимателей основные источники стресса — долговая нагрузка и обязательства по кредитам. Ещё по 22% отметили рост расходов и экономическую неопределённость. Реже всего поводом для беспокойства становятся налоги, кассовые разрывы и нестабильные доходы — по 5%, а снижение спроса тревожит лишь 2% опрошенных.
Экономия и оптимизация расходов — выбор большинства предпринимателей в нестабильной обстановке
На фоне нестабильности большинство предпринимателей предпочитают экономить и оптимизировать расходы — об этом сообщили 62% участников опроса. Каждый пятый (18%) временно замораживает проекты и ждёт улучшения ситуации.
При этом почти половина (48%) ищет новые идеи и направления для развития, а 13% — дополнительные источники финансирования. 22% обсуждают текущее положение с бухгалтером или партнёрами, стремясь выработать антикризисную стратегию.
Планирование и автоматизация учёта помогают бизнесу снижать стресс
58% предпринимателей регулярно ведут учёт и анализ расходов. Ещё 18% инвестируют часть прибыли в сторонние проекты или недвижимость, диверсифицируя доходы.
Для подстраховки 42% держат резервный фонд на непредвиденные случаи, а треть участников разделяют личные и бизнес-деньги. Однако 23% признались, что не придерживаются никаких финансовых привычек и действуют по обстоятельствам.
Каждый 10-й бизнес существует без подушки безопасности
У 38% предпринимателей есть накопления, которые позволят продержаться 1–3 месяца в случае кризиса. 35% смогли сформировать резерв минимум на полгода. Однако каждый десятый живёт «от оборота до оборота» и не имеет накоплений, 8% уже потратили резерв, а 7% полагаются на личные или партнёрские сбережения.
У 38% предпринимателей стресс отражается на команде
38% респондентов признались, что финансовые сложности влияют на атмосферу в коллективе. 15% предпринимателей были вынуждены задерживать выплаты или сокращать бонусы. Столько же (38%) стараются не выносить переживания в команду, а 8% — наоборот, поддерживают сотрудников в сложные периоды.
Внутреннее состояние предпринимателя напрямую отражается на команде: важно давать себе время на отдых, спорт и хобби, чтобы не переносить стресс на сотрудников, отмечают психологи.
Финансовое планирование — главный способ справиться со стрессом
Главным способом справиться со стрессом предприниматели назвали финансовое планирование — его выбрали 42% участников опроса. 38% помогают поддержка семьи и партнёров, а 37% заявили, что опыт научил их спокойно реагировать на кризисы. Кроме того, 30% респондентов спасают юмор и самоирония, 22% — спорт и прогулки, 17% — медитации и консультации психолога.
Контекст
Исследование показывает: стресс в бизнесе остаётся массовым явлением, но предприниматели всё чаще выбирают рациональные методы борьбы — финансовое планирование, диверсификацию доходов и создание резервов. Эти подходы делают компании устойчивее и помогают владельцам бизнеса сохранять холодный расчёт даже в условиях неопределённости.
Фото: klingsup / Getty Images
