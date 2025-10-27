Названы главные факторы стресса российских предпринимателей

Согласно данным исследования бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», для 40% предпринимателей основные источники стресса — долговая нагрузка и обязательства по кредитам. Ещё по 22% отметили рост расходов и экономическую неопределённость. Реже всего поводом для беспокойства становятся налоги, кассовые разрывы и нестабильные доходы — по 5%, а снижение спроса тревожит лишь 2% опрошенных.

Экономия и оптимизация расходов — выбор большинства предпринимателей в нестабильной обстановке

На фоне нестабильности большинство предпринимателей предпочитают экономить и оптимизировать расходы — об этом сообщили 62% участников опроса. Каждый пятый (18%) временно замораживает проекты и ждёт улучшения ситуации.

При этом почти половина (48%) ищет новые идеи и направления для развития, а 13% — дополнительные источники финансирования. 22% обсуждают текущее положение с бухгалтером или партнёрами, стремясь выработать антикризисную стратегию.