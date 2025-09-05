Почему Сбер вкладывает 4,2 трлн в ESG-проекты

По итогам семи месяцев 2025 года Сбер сообщил о росте портфеля ответственного финансирования до 4,2 трлн рублей. Это на 25% выше прошлогоднего уровня и показатель того, что бизнес всё активнее обращается к проектам устойчивого развития.

ESG как конкурентное преимущество

Под «проектами устойчивого развития» подразумеваются инициативы, которые приносят доход, но одновременно учитывают экологические, социальные и управленческие критерии. Это может быть запуск «зелёных» производств, программы сокращения выбросов, создание инфраструктуры для сотрудников или внедрение прозрачных принципов корпоративного управления.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, устойчивое развитие сегодня воспринимается уже не как маркетинговый тренд, а как полноценный фактор конкурентоспособности компаний. Банк выстраивает экосистему решений: от кредитов и инвестиций до цифровых сервисов с элементами искусственного интеллекта. Эти инструменты должны помочь бизнесу внедрять ESG-подходы в ежедневную деятельность.

Сбер связывает рост портфеля с более масштабной задачей — повышением привлекательности российского фондового рынка. В планах — довести капитализацию до 66% ВВП к 2030 году, и именно ESG-подходы должны стать одним из инструментов достижения этой цели.

Инвесторы и доверие

Рост стоимости компаний на рынке напрямую зависит от доверия инвесторов. Вйформируется за счёт трёх факторов: прозрачности управления, стабильной дивидендной политики и социальной ответственности. Такой комплекс снижает инвестиционные риски и делает бизнес устойчивее к кризисам.

Для финансового сектора это означает, что компании, которые быстрее адаптируются к ESG-повестке и начнут раскрывать информацию о своих практиках, будут восприниматься как более надёжные партнёры и смогут привлекать капитал на более выгодных условиях.

Роль регулятора

Дополнительным драйвером трансформации остаётся Банк России. Регулятор усиливает требования к раскрытию информации эмитентами: в годовых отчётах должно появляться больше нефинансовых данных, касающихся экологии, социальной сферы и управления.

Цель этих мер — сделать рынок более прозрачным и предсказуемым для инвесторов. Это позволит бизнесу активнее привлекать средства для «зелёных» и социальных проектов, а также увеличит капитализацию компаний и обеспечит финансирование структурных изменений в экономике.

Контекст

В последние годы тема ESG перестала быть уделом отдельных «продвинутых» компаний. Она становится стандартом, без которого бизнесу сложнее конкурировать за клиентов и инвестиции. Для Сбера рост портфеля ответственного финансирования на четверть — показатель того, что в России запрос на устойчивое развитие постепенно превращается в реальные деньги.