45% россиян довольны своей профессией: лидируют врачи и программисты — курьеры чаще не рады выбранной работе
Зарплата курьеров растёт — но лишь 33% довольны профессией
Почти половина работников в России готовы были бы выбрать ту же профессию, если бы начинали карьеру заново. По данным сервиса SuperJob, больше всего выбранной специальностью довольны врачи, программисты и водители, меньше — курьеры, продавцы и охранники.
Большинство россиян довольны своей профессией
По результатам опроса, 45% респондентов выбрали бы ту же профессию снова, 35% хотели бы сменить сферу деятельности, а 20% затруднились с ответом.
За последние четыре года уровень профессиональной удовлетворённости почти не изменился: в 2021 году довольных было 44%, в 2024-м — 47%, в 2025-м — 45%.
Уровень удовлетворённости профессией различается по сферам: медицина и IT впереди
Мужчины демонстрируют чуть больший уровень удовлетворённости (48%), чем женщины (43%).
Наиболее уверены в своём профессиональном выборе врачи (66%), программисты (63%) и медицинские сёстры (59%). Высокие показатели также у водителей (58%) и HR-менеджеров (57%).
Минимальная доля довольных профессией — среди охранников (32%), курьеров (33%) и продавцов (34%).
Высокий доход не гарантирует удовлетворённости профессией
Ранее SuperJob сообщал, что зарплаты курьеров в России растут быстрее экономики: за год средние предложения увеличились на 38%, а в Москве — до 132 тыс. рублей в месяц. Это на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием (116 тыс. руб.) и на 24% больше, чем у квалифицированных рабочих без диплома (100 тыс. руб.).
Несмотря на это, уровень профессионального удовлетворения среди курьеров остаётся одним из самых низких.
Молодёжь чаще сомневается в выборе специальности
Самый низкий уровень уверенности — у россиян младше 35 лет: лишь 41% молодых специалистов считают, что выбрали правильную профессию. Среди работников 35–44 лет таких уже 47%, а среди старшего поколения (45+) — 51%. Тенденция показывает: с возрастом и приобретенным опытом растет и уровень удовлетворённости профессией.
Ключевые факторы профессиональной удовлетворённости — образование и доход
Среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц, довольных своей профессией 57%, а среди сотрудников с доходом ниже 50 тыс. рублей — только 43%.
В промежуточной группе (доход 50–100 тыс. руб.) доля удовлетворённых — 47%.
Респонденты с высшим образованием чаще довольны своей профессией (44%), чем те, у кого среднее профессиональное (40%). Однако доля тех, кто хотел бы сменить профессию, среди выпускников вузов выше — 37% против 35%.
