Детские перевозки в 2025-м: Яндекс Такси вложит 200 млн ₽

Компания «Яндекс Такси» планирует до конца 2025 года направить более 200 млн рублей на совершенствование «детского такси». Программа включает закупку кресел, стимулирование водителей и расширение географии, благодаря чему в Москве оборудованными станут 25% автомобилей. Компания прогнозирует сокращение времени ожидания семейных заказов и рост доступности услуги.

Новые правила игры для таксопарков

Крупные инвестиции пойдут напрямую в таксопарки-партнёры. Яндекс выделяет им более 5 тысяч детских кресел и бустеров. За установку оборудования водители получат дополнительные бонусы.

Карта городов

Программа охватит свыше 20 российских городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Петрозаводск, Казань и Благовещенск. В столице обновление особенно заметно: уже в ближайшее время каждый четвёртый автомобиль будет готов к перевозке детей.

Водителей с креслами стало на треть больше

С начала 2025 года в сервисе зафиксировано 48,5 млн детских поездок. Для безопасных поездок доступен тариф «Детский», который действует в 360 городах. Также можно подключить опцию «Детское кресло» в любом тарифе или воспользоваться собственным креслом.

По сравнению с прошлым годом количество водителей с оборудованием увеличилось на треть. К началу нового учебного сезона это стало ключевым фактором для родителей, которые рассчитывают на такси как на альтернативу личному авто.

Контекст

Семейные поездки — один из самых быстрорастущих сегментов. Для Яндекса инвестиция в 200 млн рублей — это не только имидж ответственного участника рынка, но и стратегическая ставка на долгосрочную лояльность аудитории. Ведь родители, которые доверили перевозку детей этому сервису , редко меняют привычку.