48,5 млн семейных поездок за полгода: Яндекс Такси вложит свыше 200 млн ₽ в перевозки детей до конца 2025-го
Детские перевозки в 2025-м: Яндекс Такси вложит 200 млн ₽
Компания «Яндекс Такси» планирует до конца 2025 года направить более 200 млн рублей на совершенствование «детского такси». Программа включает закупку кресел, стимулирование водителей и расширение географии, благодаря чему в Москве оборудованными станут 25% автомобилей. Компания прогнозирует сокращение времени ожидания семейных заказов и рост доступности услуги.
Новые правила игры для таксопарков
Крупные инвестиции пойдут напрямую в таксопарки-партнёры. Яндекс выделяет им более 5 тысяч детских кресел и бустеров. За установку оборудования водители получат дополнительные бонусы.
Карта городов
Программа охватит свыше 20 российских городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Петрозаводск, Казань и Благовещенск. В столице обновление особенно заметно: уже в ближайшее время каждый четвёртый автомобиль будет готов к перевозке детей.
Водителей с креслами стало на треть больше
С начала 2025 года в сервисе зафиксировано 48,5 млн детских поездок. Для безопасных поездок доступен тариф «Детский», который действует в 360 городах. Также можно подключить опцию «Детское кресло» в любом тарифе или воспользоваться собственным креслом.
По сравнению с прошлым годом количество водителей с оборудованием увеличилось на треть. К началу нового учебного сезона это стало ключевым фактором для родителей, которые рассчитывают на такси как на альтернативу личному авто.
Контекст
Семейные поездки — один из самых быстрорастущих сегментов. Для Яндекса инвестиция в 200 млн рублей — это не только имидж ответственного участника рынка, но и стратегическая ставка на долгосрочную лояльность аудитории. Ведь родители, которые доверили перевозку детей этому сервису , редко меняют привычку.
- 1 162 тыс. ₽ — для автоэлектриков, 130 тыс. ₽ — для мастера маникюра: стали известны лидеры роста зарплат в 2025 году Средняя зарплата в 2025 в России растёт у мастеров маникюра 03 сентября 2025, 19:30
- 2 «Лабубу», «сигма» и «цифровой рубль»: среди главных слов 2025-го — мемы и экономические термины Слово года — Лабубу, сигма, свага 03 сентября 2025, 18:16
- 3 20 тысяч брендов на бесконечной полке маркетплейсов — но продаж меньше, чем у ритейла и доставки Онлайн-продажи лидируют у «Пятёрочки» и «Яндекс Лавки» 03 сентября 2025, 17:29
- 4 Бывшие троечники охотнее всего идут в бизнес, отличники выбирают найм Открыть свое дело в ближайшие годы планируют 14% сотрудников 03 сентября 2025, 17:00