«Мираторг» вложил 6,9 млрд ₽ в готовую еду и агробазу

Агрохолдинг «Мираторг» наращивает вложения в переработку и производство готовой продукции. За пять лет брянский завод кулинарных блюд вырос в крупный промышленный центр: в проект инвестировано 5,4 млрд рублей, создано порядка 500 рабочих мест, а продукция поставляется уже в 18 стран. В 2025 году компания направила ещё 1,5 млрд рублей на строительство комплекса по выращиванию и хранению картофеля, что позволило укрепить сырьевую базу и расширить вертикально интегрированную модель.

Экспорт и технологии

Брянский завод готовых блюд «Мираторга» полностью опирается на собственное сырьё, что позволяет контролировать качество на каждом этапе производства. Предприятие выпускает до 77,9 тонн продукции за смену. Ассортимент насчитывает около 60 наименований — от супов и мясных деликатесов до полуфабрикатов и блинчиков.

Пицца как новый драйвер продаж

Осенью 2024 года на заводе кулинарных блюд начала работать автоматизированная линия по выпуску замороженной пиццы, рассчитанная на 2200 изделий в час. За первый год объём производства превысил 250 тонн, и в компании уверены, что это лишь старт масштабирования.

В линейке также появилась «Карбонара» в формате мини — порция 150 г, рассчитанная на быстрое приготовление в микроволновой печи. Производитель утверждает, что её вкус сопоставим с ресторанным.

Новые агропроекты

Агрохолдинг «Мираторг» параллельно с развитием кулинарного направления усиливает собственную сырьевую базу. В 2025 году в Брянской области начал функционировать новый комплекс по выращиванию и хранению картофеля, рассчитанный на 56 тысяч тонн в год и обеспечивший занятость для 80 человек. Часть полученного урожая планируется использовать на будущем предприятии по производству картофеля фри в Орловской области, которое компания строит совместно с сетью «Вкусно — и точка».

Ставка на добавленную стоимость

Глава совета директоров «Мираторга» Александр Линник заявил, что запуск новых линеек продукции — результат как анализа потребительских запросов, так и применения передовых технологий холдинга. По его словам, приоритетом компании остаётся углублённая переработка: она позволяет формировать продукты с высокой добавленной стоимостью, стимулировать занятость и расширять экспортные возможности.

Контекст

Предприятие по выпуску кулинарной продукции «Мираторга» начало работу в 2020 году. Оно стало частью инвестиционной программы холдинга в Брянской области, где компания развивает замкнутый производственный цикл — от выращивания сельхозкультур до переработки мяса.