54% женщин в России готовы обойтись без цветов к 8 Марта: лидерами подарков стали сертификаты и впечатления

Женщины в России все реже считают цветы обязательным подарком к 8 марта и отдают предпочтение эмоциям и практичности, показал опрос «Золотого Яблока» и Сидорин Лаб. Подарочные карты и впечатления стали лидерами среди ожидаемых подарков. При этом в соцсетях мужчины чаще обсуждают цифровые сервисы и гаджеты, тогда как женщины говорят об эмоциях и уместности презента.

22% женщин хотят на 8 Марта подарочные карты

Опрос «Золотого Яблока» среди 5 100 респонденток показал, что ключевой запрос смещается от традиционных подарков — цветов и сладостей — к вариантам, которые дают свободу выбора и новые впечатления.

Среди желаемых подарков от партнёра лидируют:

— Подарочные карты — 22%,

— Впечатления (билеты, поездки, ужины) — 21%.

— Цветы и сладости — 19%.

Подарки важны не только от партнёра: 43% женщин ждут сюрпризов от родственниц, 40% — от родственников-мужчин. Подарки от подруг ожидают 30%, от коллег — 11%, от руководителя — 3%. Семь процентов участниц отметили, что в их окружении подарки к 8 Марта не приняты.

Подруги чаще выбирают дарить подарочные карты и косметику

Согласно результатам опроса, поздравления в честь 8 Марта женщинам дарят не только члены семьи, но также коллеги и приятельницы. Так, 30% респонденток рассчитывают на сюрпризы от подруг, 11% — от коллег по работе, а 3% — от непосредственного начальника. При этом 7% участниц указали, что в их кругу не сложилось традиции дарить презенты к этому празднику.

Подруги предпочитают дарить практичные подарки:

— Подарочные карты — 37%,

— Бьюти-ассортимент — 30%,

— Приятную мелочь (свеча, аксессуар) — 14%.

При выборе презентов для коллег женщины ориентируются на корректность и уместность:

— Сертификаты и подарочные карты — 63%,

— Цветы и сладости — 21%,

— Практичные вещи (например, термостакан) — 10%,

— Корпоративные подарки — 5%.

В соцсетях чаще всего обсуждают цветы, одежду и товары для дома

По данным исследовательского центра Сидорин Лаб , обсуждения подарков к 8 Марта чаще ведут пользователи 35–44 лет. Цветы и букеты лидируют в соцсетях — их упоминают в 25% случаев. За ними следуют:

— Одежда, обувь и аксессуары — 15%,

— Товары для дома и интерьера — 14%,

— Бьюти-товары — 13%.

Женщины склонны рассматривать презент прежде всего как источник новых переживаний, эмоциональной ценности и пользы в быту. В категории «впечатления и досуг» доля обсуждений среди женщин достигает 11%, тогда как у мужчин этот показатель составляет лишь 6%.

Мужчины чаще обсуждают ответные подарки, цифровые подарки и онлайн-сервисы (7% против 1%). Кроме того, мужчины чаще упоминают утилитарные подарки по сравнению с женщинами:

— Гаджеты — 7% у мужчин против 5% у женщин,

— Деньги и финансы — 3% у мужчин против 1% у женщин.

Цветы до сих пор остаются популярными в обсуждениях (мужчины 29%, женщины 33%), но каждая вторая (54%) готова обойтись без букета. На этом фоне новой нормой становятся подарочные сертификаты и впечатления.

В антирейтинге — сувениры и «пылесборники»

Сувениры и «пылесборники» лидируют в антирейтинге — их отметили 62% женщин. В соцсетях спорными считаются цифровые сценарии, подписки, NFT и практичные подарки, часто воспринимаемые как шутливые или формальные.