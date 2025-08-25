55 тысяч квартир и 12 девелоперов — на Wildberries: застройщики хотят «перепридумать» рынок жилья в России
Купить на Wildberries можно квартиры от 12 застройщиков
Wildberries усиливает позиции на рынке первичной недвижимости: к разделу «Новостройки» присоединились сразу 12 крупных застройщиков. В каталоге платформы теперь более 55 тысяч квартир в 261 жилом комплексе по всей стране. Маркетплейс превращает покупку жилья в удобный цифровой процесс — от выбора до связи с девелопером.
Квартиры — новая e-com-категория
Wildberries продолжает наступление на рынок первичной недвижимости. Раздел «Новостройки» был запущен 18 августа вместе с «Самолётом». За прошедшуют неделю на платформу пришли ещё 12 застройщиков — от крупнейших федеральных игроков до локальных девелоперов.
Среди новых партнёров — ПИК, A101, Level Group, ГК ТОЧНО, ЛСР, Брусника, INGRAD, PLUS Development, ГК Гранель, Петербургская Недвижимость, Неометрия и Сетьстрой Девелопмент.
55 000 квартир — в карточках
Теперь на витрине Wildberries — более 55 000 квартир в 261 жилом комплексе по всей России. Это свыше 3,5 млн квадратных метров в 137 городах. Оформление карточек полностью соответствует логике e-com: помимо фотографий проекта и его планировки, пользователи видят срок сдачи, цену, площадь объекта и этаж. В один клик можно перейти к звонку застройщику — и записаться на просмотр.
Первые квартиры на платформе появились от группы «Самолёт» — тогда это были 14 тысяч лотов в 14 регионах. Теперь география и ассортимент расширяются, а в ближайшие месяцы Wildberries планирует добавить оформление сделки, ипотеку и сопутствующие услуги.
Недвижимость без менеджеров и бумажек
По словам Дениса Петрушевского, директора по развитию направления «Новостройки» в компании РВБ, платформа «стремится стать значимым каналом продаж для партнёров. Уже сейчас компания фиксирует интерес с обеих сторон — и со стороны пользователей, и со стороны рынка.
Цифровая модель, к которой движется Wildberries, — не просто маркетинг или витрина. Это попытка «перепридумать» то, как в России покупают жильё. По словам Кирилла Храпова, коммерческого директора «Самолёта», рынок идёт к тому, чтобы квартиры стали такой же привычной категорией, как техника или мебель. Сейчас уже 35% сделок компании проходят без визитов в офис — полностью онлайн. А сам процесс оформления давно без бумажек.
Контекст
Для Wildberries категория «Новостройки» — не эксперимент, а продолжение логики: если что-то можно продать, это должно быть на маркетплейсе. Уже сейчас здесь доступны автомобили, страховки и рассрочка. Недвижимость стала следующим шагом — и, судя по активности застройщиков, вполне закономерным.
Раздел продолжит развиваться: после теста появятся новые партнёры, интеграции с банками и гипотеза, которую маркетплейс уже проверил в других сегментах — всё должно быть в одном окне.
- 1 Вместо баллов «Плюса» — рубли: Яндекс Маркет начал платить за рекомендации Яндекс Маркет с августа 2025-го дает деньги за рекомендации 22 августа 2025, 11:15
- 2 Исследование Wildberries: ПВЗ становятся полноценным бизнесом — особенно популярным у женщин от 36 до 45 лет Открыть ПВЗ «Вайлдберриз» — это уже не подработка, а бизнес 22 августа 2025, 00:01
- 3 Фарма идёт в маркетплейсы: на Wildberries появилось более 3000 товаров из ЕАПТЕКА Wildberries запустил доставку из ЕАПТЕКА 21 августа 2025, 18:48
- 4 Главный канал e-commerce — свой сайт: он удерживает вдвое лучше маркетплейсов и чаще поднимает LTV выше 150 тыс. ₽ E-commerce в 2025-м — вышла аналитика маркетплейсов и сайтов 21 августа 2025, 17:18