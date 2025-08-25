Купить на Wildberries можно квартиры от 12 застройщиков

Wildberries усиливает позиции на рынке первичной недвижимости: к разделу «Новостройки» присоединились сразу 12 крупных застройщиков. В каталоге платформы теперь более 55 тысяч квартир в 261 жилом комплексе по всей стране. Маркетплейс превращает покупку жилья в удобный цифровой процесс — от выбора до связи с девелопером.

Квартиры — новая e-com-категория

Wildberries продолжает наступление на рынок первичной недвижимости. Раздел «Новостройки» был запущен 18 августа вместе с «Самолётом». За прошедшуют неделю на платформу пришли ещё 12 застройщиков — от крупнейших федеральных игроков до локальных девелоперов.

Среди новых партнёров — ПИК, A101, Level Group, ГК ТОЧНО, ЛСР, Брусника, INGRAD, PLUS Development, ГК Гранель, Петербургская Недвижимость, Неометрия и Сетьстрой Девелопмент.

55 000 квартир — в карточках

Теперь на витрине Wildberries — более 55 000 квартир в 261 жилом комплексе по всей России. Это свыше 3,5 млн квадратных метров в 137 городах. Оформление карточек полностью соответствует логике e-com: помимо фотографий проекта и его планировки, пользователи видят срок сдачи, цену, площадь объекта и этаж. В один клик можно перейти к звонку застройщику — и записаться на просмотр.

Первые квартиры на платформе появились от группы «Самолёт» — тогда это были 14 тысяч лотов в 14 регионах. Теперь география и ассортимент расширяются, а в ближайшие месяцы Wildberries планирует добавить оформление сделки, ипотеку и сопутствующие услуги.

Недвижимость без менеджеров и бумажек

По словам Дениса Петрушевского, директора по развитию направления «Новостройки» в компании РВБ, платформа «стремится стать значимым каналом продаж для партнёров. Уже сейчас компания фиксирует интерес с обеих сторон — и со стороны пользователей, и со стороны рынка.

Цифровая модель, к которой движется Wildberries, — не просто маркетинг или витрина. Это попытка «перепридумать» то, как в России покупают жильё. По словам Кирилла Храпова, коммерческого директора «Самолёта», рынок идёт к тому, чтобы квартиры стали такой же привычной категорией, как техника или мебель. Сейчас уже 35% сделок компании проходят без визитов в офис — полностью онлайн. А сам процесс оформления давно без бумажек.

Контекст

Для Wildberries категория «Новостройки» — не эксперимент, а продолжение логики: если что-то можно продать, это должно быть на маркетплейсе. Уже сейчас здесь доступны автомобили, страховки и рассрочка. Недвижимость стала следующим шагом — и, судя по активности застройщиков, вполне закономерным.

Раздел продолжит развиваться: после теста появятся новые партнёры, интеграции с банками и гипотеза, которую маркетплейс уже проверил в других сегментах — всё должно быть в одном окне.