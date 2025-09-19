Выгорание на работе: 58% россиян признаются в проблеме

Выгорание становится скрытой эпидемией на рынке труда. По данным исследования SuperJob, почти 6 из 10 экономически активных россиян сталкивались с этим состоянием — половина из них в итоге уходили из компании. Несмотря на масштабы, бизнес по-прежнему мало реагирует: лишь немногие сотрудники обсуждают проблему с руководством, а реальную помощь получают единицы.

Масштабы проблемы

По результатам опроса, 58% респондентов рассказали, что хотя бы раз в жизни испытывали эмоциональное выгорание на работе. Для 31% этот опыт оказался незнаком, ещё 11% затруднились с ответом.

При этом чаще выгорание затрагивает женщин: 61% против 54% среди мужчин. Немалую роль играет и возраст: если среди сотрудников до 35 лет о выгорании говорили 55%, то в группе 35–45 лет уже 59%, а среди респондентов старше 45 лет — 61%. Чем старше человек, тем больше вероятность, что он сталкивался с истощением.

Также важен уровень образования респондента: среди людей с высшим образованием выгорание фиксировалось у 69%, тогда как среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, показатель составил только 55%.

Увольнение как «лекарство»

В каждом втором случае выгорание приводило к радикальному решению — увольнению. Для женщин это более частый сценарий: 53% предпочитали уходить, тогда как среди мужчин таких 48%. Наиболее высока доля увольнений среди россиян старше 35 лет. Этот возраст совпадает с периодом карьерных пиков и одновременно с ростом нагрузки и ответственности.

Дополнительным фактором становится уровень дохода: среди сотрудников с зарплатой до 100 тысяч рублей 54% уходили с работы из-за выгорания. Среди тех, кто зарабатывает больше, таких оказалось меньше — 46%.

Диалог с начальством — отсутствует

Лишь 23% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, решили обсудить это с руководством. Подавляющее большинство (72%) предпочли промолчать. При этом женщины проявляли чуть больше открытости: 25% из них обращались за поддержкой, тогда как среди мужчин этот показатель составил 22%.

Молодые сотрудники до 35 лет также чаще поднимали тему — 27% против гораздо меньшей доли среди старших поколений. Самая уязвимая группа — работники с зарплатой до 50 тысяч рублей: среди них к начальству пошли всего 15%.

Поддержка — редкое исключение

Даже среди тех, кто всё же решился заговорить, помощь получила лишь малая часть. Только 28% отметили, что обращение к руководству принесло положительный результат. В 65% случаев люди так и не дождались поддержки, а ещё часть осталась в подвешенном состоянии.

Проблема выгорания пока не воспринимается большинством компаний как фактор, напрямую влияющий на производительность и удержание кадров. Между тем текучка кадров, падение вовлечённости и снижение качества работы обходятся бизнесу дороже, чем профилактика проблемы.

Контекст

В опросе приняли участие 3000 экономически активных россиян старше 18 лет из 528 населённых пунктов во всех федеральных округах.

Вопрос удержания кадров становится критичным для бизнеса: выгорание превращается в массовую «болезнь» рынка труда. Если компании не начнут системно реагировать — предоставлять отдых, гибкие графики, поддержку HR и менеджеров, — проблема будет стоить им лучших специалистов.





