В мессенджере Max теперь можно размещать рекламу

На рынке появился новый рекламный инвентарь: каналы мессенджера MAX впервые интегрированы в платформу Telega.in. Теперь бренды могут размещать нативные посты так же, как в Telegram, а блогеры и владельцы каналов — зарабатывать на контенте. Первые рекламные бюджеты оцениваются в сотни миллионов рублей.

Нативка по правилам Telegram

Telega.in встроила каналы MAX в общий каталог рекламных площадок. Механика напоминает Telegram: рекламодатель выбирает место для размещения, загружает пост, а владелец канала утверждает его и размещает вручную от своего имени. Такой формат сохраняет нативность и доверие аудитории.

Генеральный директор Telega.in Владимир Мосин отметил, что интеграция MAX в платформу открывает для бизнеса ещё один прозрачный инструмент нативных размещений. По его словам, компания стремится предоставить авторам больше возможностей для монетизации и сделать площадку более эффективной для рекламодателей.

Рынку нужны новые площадки

С 1 сентября в России вступил в силу запрет на размещение рекламы на запрещённых площадках, и рекламный рынок активно ищет новые каналы для продвижения. Для многих авторов и брендов MAX становится естественным направлением: как сообщили в пресс-службе компании, аудитория мессенджера насчитывает 18 млн пользователей. По данным Social Stars, 64% блогеров в России планируют вести каналы в MAX, а 10% уже туда перешли.

Правда, часть блогеров пока сомневается в необходимости перехода на новую площадку. Так, 72% уверены, что их аудитории пока нет на платформе, 45% жалуются на нехватку функций, а 65% признаются, что не хотят распыляться на новые каналы.

Потенциал — есть

Объём рекламного рынка MAX в 2025 году пока оценивают в 200–600 млн рублей. Для сравнения: только Messenger Ads в Telegram в 2024 году принесли около 30 млрд рублей, а инфлюенс-реклама в каналах оценивается в 50–60 млрд. Но потенциал есть.

Потенциальными рекламодателями называют банки, страховщиков, e-commerce, ритейл и фарму — сектора с быстрым циклом сделки и чётким ROMI. Сейчас на платформе около 170 каналов с аудиторией от тысячи до 60 тысяч подписчиков, половина из них — государственные СМИ и ведомства. При развитии функционала число каналов может вырасти до 10–20 тысяч к концу года.





