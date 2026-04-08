65% малых компаний в российской промышленности недовольны своим маркетингом — у бизнеса нет ресурсов на продвижение

Только половина промышленных B2B-компаний в России довольны продвижением своих товаров и услуг, сообщают бюро Dинамика, агентство FAVES Communications и Московская торгово-промышленная палата. Компании среднего бизнеса довольны продвижением своих товаров больше других — 59%. Реже всего признают пользу маркетинга для поиска клиентов малые предприятия.

Средний бизнес тестирует новые инструменты маркетинга быстрее крупных компаний

Результаты показывают, что значительная часть компаний не успевает адаптироваться к изменениям рынка. Представители бюро Dинамика сообщают, что на эффективность маркетинга влияют:

низкая клиентоориентированность,

внутренние ограничения: например, медленное тестирование новых инструментов маркетинга,

консервативные подходы к продвижению товаров и услуг.

Крупный бизнес сталкивается со множеством согласований между сотрудниками разных отделов и уровней — это замедляет процессы тестирования новых инструментов маркетинга, из-за чего он работает хуже. Поэтому удовлетворённость больших компаний маркетинговыми инструментами составляет 55%.

Средние организации быстрее тестируют новые методы маркетинга, поэтому привлекают больше клиентов, — их показатель составляет 59%.

Малый бизнес гораздо меньше удовлетворён маркетингом — всего на 35%. По мнению экспертов, у небольших компаний не хватает ресурсов, инструментов и экспертизы для выстраивания системного продвижения своих товаров и услуг.

Большинство компаний сообщают, что конкуренция на российском рынке усиливается

Главным вызовом для промышленного маркетинга в 2026 году участники исследования назвали рост конкуренции. Этот фактор отметили 76% крупных компаний, 67% средних, 50% малых предприятий.

По словам представителей FAVES Communications, компаниям недостаточно иметь уникальное предложение товаров и услуг — важно грамотно транслировать его через разные каналы, включая рекламу и нативные публикации.

В B2B-сегменте ключевую роль в маркетинге играют экспертиза в своей сфере и системная работа с репутацией компании.

58% компаний внедрили цифровые инструменты более года назад

Вторым по значимости вызовом для российской промышленности стало развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта. О трудностях в интеграции технологий в работу бизнеса заявили 69% крупных компаний, 56% средних и 44% малых.

Большинство промышленных компаний уже начали внедрение цифровых инструментов:

58% — более года назад,

30% — менее года назад,

12% — пока не приступали к цифровизации.

Однако бизнес сталкивается с рядом ограничений. Крупные предприятия отмечают отсутствие готовых цифровых решений под задачи отрасли и сложности интеграции новых инструментов в процессы предприятий. Средний бизнес указывает на дефицит специалистов, умеющих работать с новыми технологиями.



Малые компании отмечают и нехватку и необходимых решений, и отсутствие кадров с цифровыми компетенциями.

Малый бизнес быстрее реагирует на смену потребностей у аудитории

Ещё одним вызовом для российских компаний стало изменение потребностей клиентов. На него указали 66% крупных и 63% средних компаний. Среди малых предприятий 28% считают смену спроса вызовом для бизнеса.

Малый бизнес реже фиксирует смену потребностей клиентов как проблему, поскольку находится ближе к своему заказчику и быстрее реагирует на изменения спроса. Однако по мере роста компании такой подход становится невозможным: ключевым инструментом продвижения становится анализ целевой аудитории.

Для российского бизнеса — ужесточение требований к информационной безопасности в компаниях. Этот фактор отметили 49% крупных, 42% средних и 17% малых компаний. Согласно исследованию: киберриски напрямую влияют на маркетинг.



Мошенничество, уязвимости рекламных кабинетов и утечки данных могут приводить к потере бюджета, а также искажать метрики и разрушать репутацию. Из-за это компании тратят деньги на продвижение — но не получают новых клиентов.