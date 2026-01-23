68% fashion-компаний в России создают контент с помощью ИИ: 52% брендов смогли сократить расходы на съёмки
ИИ-контент для соцсетей создают 68% модных компаний в России
Российская модная индустрия всё чаще обращается к ИИ при создании продуктов: так, 68% компаний используют нейросети на регулярной основе. Прежде всего, для создания контента в соцсетях и оптимизации затрат, следует из исследования Fashion Factory School. При этом ИИ всё чаще рассматривают не как источник быстрого роста, а как способ сохранить устойчивость бизнеса.
Из базового инструмента — в основу развития бренда
Согласно исследованию Fashion Factory School, в котором приняли участие около 1000 представителей fashion-компаний по всей России, 75% респондентов считают ИИ стратегически важным. Для 44% он стал основой развития бизнеса, еще 31% воспринимают его как инструмент выживания в условиях экономической турбулентности.
Регулярно — ежедневно или несколько раз в неделю — нейросети используют уже 72% участников опроса.
Создание контента в соцсетях — главный способ применения ИИ
ИИ в модной индустрии прежде всего работает на ускорение процессов. По статистике, чаще всего ИИ используют для производства контента и креативных материалов — этот сценарий используют 68% компаний. На втором месте — аналитика и мониторинг рынка (54%), далее следуют написание текстов (47%) и улучшение клиентского опыта за счет персонализации и автоматизации коммуникаций (32%).
Таким образом, ИИ становится ключевым инструментом оптимизации и эффективности в fashion-бизнесе. Компании используют нейросети для решения реальных задач и ускорения рабочих процессов.
ИИ освобождает команды от рутинных задач
В компании Ultimate Education, специализирующейся на бизнес-образовании в формате онлайн, подчёркивают: нейросети снимают с команд рутинную нагрузку.
Co-CEO Ultimate Education Владимир Синицын отмечает, что ИИ сегодня — это не футуристическая технология, а прикладной инструмент, сопоставимый по значимости с появлением Photoshop.
«Вместо того чтобы тратить часы на черновики и наброски, мы можем сразу заниматься сутью и стратегией. Главное — не ждать от нейросетей магии, а использовать их, чтобы просто делать свою работу быстрее и качественнее. Игнорировать ИИ сейчас — всё равно что продолжать стирать руками, когда изобрели стиральную машину», — уверен co-CEO Ultimate Education Владимир Синицын.
Экономия есть, быстрых денег — нет
Согласно исследованию, основной эффект от внедрения ИИ компании видят в снижении издержек и росте эффективности. Более половины опрошенных (52%) сообщили о сокращении затрат на производство контента, 48% зафиксировали рост охватов и трафика, 34% — уменьшение операционных расходов.
При этом лишь 29% компаний отмечают прямой рост прибыли, что подчёркивает: ИИ пока работает скорее как инструмент устойчивости, чем как драйвер финансового скачка.
Контент без реальных съёмок — новая норма индустрии
По словам основателя бренда мужской одежды Outsaida Евгения Дюжакина, для молодых брендов классический продакшн часто оказывается недоступным. С появлением ИИ даже у нишевых или только начинающих компаний появилась возможность создавать визуал профессионального уровня без традиционных съемок. По словам эксперта, аудитория воспринимает такой контент наравне с классическим.
«Это не эксперимент, а новая норма, к которой индустрия придёт в ближайшие годы», — подчёркивает Евгений Дюжакин, основатель бренда мужской одежды Outsaida.
ИИ меняет требования к командам
Технологии влияют и на рынок труда: согласно исследованию Fashion Factory School, 58% компаний уже учитывают ИИ-компетенции при найме. Почти половина респондентов считают наиболее эффективной моделью не конкуренцию человека и алгоритмов, а их совместную работу.
При этом ключевыми барьерами остаются не сами технологии, а люди и процессы: 51% компаний указывают на нехватку знаний внутри команд, 37% — на сложность интеграции ИИ в бизнес-процессы.
