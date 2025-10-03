Инвестиции в недвижимость в Москве достигли 448 млрд ₽

За январь–сентябрь 2025 года инвестиции в московскую недвижимость достигли 448 млрд рублей, подсчитали в IBC Real Estate. Показатель оказался на 12% ниже, чем за тот же период 2024-го, но уже превысил результат 2023 года (427 млрд рублей). Несмотря на спад, рынок недвижимости остаётся одним из самых крепких за последние годы.

Офисы лидируют по инвестициям

Аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate отмечают, что офисные объекты второй год подряд удерживают лидерство по объёму вложений. На них пришлось 41% всех инвестиций — это примерно 185 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма сократилась на 14%, но сегмент остаётся главным локомотивом рынка.

Около 55% сделок связаны с приобретением бизнес-центров для собственных нужд компаний. Среди крупнейших — продажа «Белой Площади» за 46,5 млрд рублей (покупатель компания «МБП») и реализация здания Центрального Телеграфа за 33-36 млрд рублей (покупатель Т-Банк).

Жилой сегмент теряет позиции

Жилой сектор занял вторую позицию — 23% рынка или около 104 млрд рублей. Однако в сравнении с 2024 годом интерес инвесторов заметно снизился: вложения упали на треть.

Причиной стали высокие ставки по кредитам, рост долгов девелоперов и падение продаж, из-за чего многие проекты были пересмотрены или заморожены.

Складская недвижимость уступает региону

На долю складской недвижимости пришлось 57 млрд рублей (13%). Снижение объёмов инвестиций в столице связано с тем, что часть инвесторов переключилась на региональные проекты. Тем не менее спрос на склады сохраняется: более половины вложений приходится на объекты, покупаемые для последующего внесения в закрытые паевые фонды (фонды коллективного управления).

Торговая и гостиничная недвижимость удивили ростом

Ярче всего себя проявили сегменты торговой и гостиничной недвижимости. Объём сделок с торговыми площадями составил 39 млрд рублей — это более чем вдвое выше прошлогоднего уровня.

Инвестиции в гостиницы и вовсе выросли до 27 млрд рублей, что стало максимумом с 2000 года. В числе крупнейших транзакций — покупка ТЦ «Времена Года» (покупателем стала группа компаний «Киевская площадь»), Outlet Village «Белая Дача» (АО «Кама Капитал»), проект реконструкции гостиницы «ЛюксЪ» (АО «Алкион») и отеля LES Art Resort в Московской области (покупатель скрыт).

Рынок по всей стране

Суммарные вложения в недвижимость по России за три квартала достигли 606 млрд рублей. Это всего на 8% меньше прошлогоднего результата. Москва традиционно заняла лидирующую позицию с долей в 74%, на Санкт-Петербург пришлось 10%, а на остальные регионы — 16%.

По словам члена совета директоров IBC Real Estate Микаэла Казаряна, в 2025 году рынок Москвы может выйти на уровень 550–600 млрд рублей, а по России в целом — до 750–800 млрд рублей. Он подчеркнул, что особенно позитивным фактором стало сентябрьское снижение ключевой ставки ЦБ до 17%.

Контекст

На 2025 год пришёлся значимый сдвиг в инвестиционных приоритетах: интерес к жилым помещениям снижается. Теперь ключевыми направлениями становятся коммерческие сегменты — особенно торговые и гостиничные.

Москва сохраняет статус главного инвестиционного центра страны, где спрос на качественные активы остаётся устойчивым даже в условиях высокой ставки и осторожности инвесторов.

Фото: piranka / Getty Images