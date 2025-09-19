«Вайлдберриз» создал ИИ-антифрод для защиты от мошенников

Объединённая компания Wildberries & Russ внедрила новую систему против мошенников на маркетплейсе: в режиме реального времени она выявляет и блокирует до 87% подозрительных операций. Для продавцов это означает снижение рисков и прямых потерь, а для площадки — укрепление доверия и экономия на ручной модерации. Новое решение стало логичным продолжением партнёрства с «Билайном», о котором компании объявили ещё весной.

Отслеживание в режиме реального времени

Решение стало частью комплексной антифрод-системы РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ). В его основе лежат модели машинного обучения, созданные совместно командами «Скоринг и верификация» Билайн Big Data & AI и специалистами Wildberries.

О стратегическом партнёрстве в борьбе с мошенничеством компании объявили ещё весной. Тогда речь шла о создании единой системы расследований и совместного мониторинга подозрительных операций: по оценкам, это могло бы ежегодно экономить пользователям маркетплейса более 60 млн рублей. Новый ИИ-сервис стал следующим шагом в развитии этого сотрудничества.

Издержки на модерацию — сокращаются

Модели учитывают более 5000 параметров. Это не только стандартные признаки активности пользователя на площадке (поиск, покупки, жалобы), но и агрегированные данные экосистемы Билайна. Такая комбинация позволяет отслеживать аномальное поведение в режиме реального времени и почти моментально блокировать подозрительные действия.

Раньше большинство кейсов модераторы обрабатывали вручную — это занимало часы и даже дни. Теперь алгоритмы закрывают до 87% ситуаций без участия человека. В работу людей попадают только самые сложные случаи, где требуется дополнительная проверка.

Для продавцов это означает снижение числа мошеннических транзакций, возвратов и краж ресурсов. Кроме того, сокращаются издержки на ручную модерацию — одну из самых затратных частей антифрод-процессов.

Новый инструмент — конструктор

В Билайне подчёркивают, что архитектура системы построена как конструктор. Это делает её легко адаптируемой для других e-commerce-площадок.

«Наши команды совместно разработали свыше 20 моделей, способных за доли секунд в реальном времени выявлять потенциально мошеннические действия. Это решение быстро адаптируется под любую площадку электронной коммерции без сложных доработок», — отметил Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам Билайна.

Это значит, что система не просто защищает одну площадку, а может стать отраслевым стандартом.

Контекст

Для отрасли подобная система означает сразу несколько изменений. Часть рутинной модерации и связанных с ней затрат переносится на алгоритмы и снижает издержки селлеров. Кроме того, продавцы и покупатели совершают сделки в условиях меньших рисков и большей прозрачности

В условиях высокой конкуренции маркетплейсов вопрос доверия становится ключевым. Площадки, которые смогут предложить автоматическую защиту от мошенников, будут выигрывать в глазах и селлеров, и покупателей. Для остальных игроков отрасли это сигнал: без ИИ-антифрода шансов удержать рынок становится меньше.