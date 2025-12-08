Стал известен топ проблем в бизнесе в России в 2025 году

В 2025 году почти каждый предприниматель в России хотя бы раз сталкивался с серьёзным вызовом для бизнеса, показало исследование Точка Банка, Invisible Force и НАФИ. В среднем владелец компании решает три кризиса одновременно. Главный удар приходится на продажи — с этой проблемой сталкиваются 71% предпринимателей.

62% компаний сталкиваются с сезонными провалами продаж

Проблемы с продажами затрагивают 7 из 10 предпринимателей. Бизнес фиксирует падение эффективности привычных каналов, снижение спроса и замедление сделок. 61% участников исследования называет основной причиной этих проблем насыщение рынков.

На предпринимателей также давят сезонность (62%), отсутствие прибыли (61%) и спад стабильности (58%).

Больше половины предпринимателей (52%) встречаются с трудностями уже на старте, а 45% сталкиваются с «операционным тупиком», когда привычные процессы перестают работать.

В каждой отрасли свой список проблем

Торговля испытывает рекордное давление на продажи: 79% представителей отрасли называют этот вызов ключевым. Почти две трети заявляют о проблемах прибыльности и востребованности продукта.

В строительстве наиболее заметны проблемы управления и операционного хаоса: почти половина предпринимателей сталкивается с нарушением внутренних процессов.

В производстве доминирует проблема прибыльности — 66% жалуются на растущие издержки и падающие маржи.

В транспортировке и хранении лидируют сезонность и снижение покупательской способности — обе проблемы затрагивают более 70% компаний.

Сфера услуг чаще других переживает эмоциональное давление: половина бизнес-владельцев говорит о выгорании, 49% — о чрезмерном уровне контроля.

Половина предпринимателей в IT и связи отмечает необходимость постоянно соответствовать растущим технологическим ожиданиям.

С выгоранием сталкиваются 50% предпринимателей

Половина предпринимателей переживает выгорание — это самый частый профессиональный вызов. Почти столько же (47%) признаются в нехватке компетенций, которые требуют рынок и клиенты.

Предприниматели часто сталкиваются с эффектом тотального контроля, когда у них не получается делегировать и отпустить процессы, — так чувствуют себя 46% респондентов.

Ещё 39% рассказывают о предпринимательском одиночестве, а 34% — о синдроме самозванца. Потеря мотивации и трудности в партнёрских отношениях дополняют картину: такие состояния переживают 16% и 27% владельцев бизнеса соответственно.

Как владельцы бизнеса справляются с кризисом

Половина предпринимателей (53%) снижает нагрузку, чтобы восстановить здоровье и энергию. Значительная часть (37%) делает ставку на планирование и перестройку личной системы управления.

Нехватку компетенций предприниматели преодолевают через обучение: 52% идут учиться, треть усиливает команду, а почти четверть перераспределяет роли внутри компании. Лишь 7% обращаются к психологам.