«Аэрофлот» перевёз 3,6 млн пассажиров в феврале 2026 года: международные перевозки выросли почти на 8%

В феврале 2026 года пассажиропоток группы «Аэрофлот» составил 3,6 млн человек, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания также перевезла на 5,9% больше клиентов. Коэффициент занятости кресел вырос на 1,9% и достиг 90,8%.

На зарубежные рейсы пришёлся 1 млн перевозок

Наибольший рост обеспечивали перелёты в другие страны. Так, на зарубежных рейсах авиакомпания перевезла около 1 млн пассажиров в феврале 2026 года. Это на 7,9% больше, чем в тот же период годом ранее.

Статистика перевозок по России осталась практически на уровне прошлого года. На внутренних рейсах путешествовали 2,7 млн пассажиров.

С начала 2026 года Аэрофлотом летали 7,8 млн человек

За январь—февраль 2026 года Аэрофлотом воспользовались 7,8 млн человек — показатель вырос на 3,4% год к году. На маршрутах по стране было обслужено 5,6 млн клиентов (+1%), на зарубежных — 2,1 млн (+10,5%). Пассажирооборот за этот период стал выше на 8%, а загрузка кресел достигла 90,8%, что на 3,4% выше прошлогоднего уровня.

Группа «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Россия» и «Победа», по итогам 2025 года обеспечила 51,5% всех перевозок на внутренних направлениях. Это рекордная доля для компании за последние 35 лет.

Контекст

Ранее группа «Аэрофлот» представила финансовую отчётность по МСФО за 2025 год. Совокупная выручка авиаперевозчика увеличилась на 5,3% и достигла 902,3 млрд рублей. Основную долю доходов по-прежнему обеспечивают пассажирские перевозки — 848,3 млрд рублей, из которых 844,4 млрд рублей приходится на регулярные рейсы (+5,8% за год).

Всего за 2025 год авиакомпания перевезла 55,3 млн человек: на внутренних направлениях пассажиропоток снизился на 1,4% и составил 42 млн, тогда как на международных рейсах вырос на 5,2% — до 13,4 млн пассажиров. Коэффициент загрузки кресел достиг 90,2%.

Чистая прибыль группы по итогам года составила 105,5 млрд рублей против 55 млрд рублей годом ранее. Операционные расходы увеличились на 8,6% и достигли 864,2 млрд рублей. Существенно выросли затраты на персонал — на 30,7%, до 130,5 млрд рублей, а расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 19% — до 67,9 млрд рублей.

Дополнительный вклад в финансовый результат внесли страховые выплаты по 30 самолётам — 68,4 млрд рублей, а также доход от курсовой переоценки лизинговых обязательств в размере 41,9 млрд рублей. При этом общий долг группы сократился на 13,4% — до 609,4 млрд рублей, а чистый долг уменьшился на 10,5% и составил 535,5 млрд рублей.