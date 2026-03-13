Аэрофлот сократит количество мест в бизнес-классе — это позволит перевозить на 230 тыс. больше пассажиров в год

«Аэрофлот» планирует сократить количество мест в бизнес-классе на 29 лайнерах. Изменения компоновки коснутся самолётов Boeing 737-800 и Airbus A320ceo. Это позволит увеличить общее число кресел и нарастить пассажиропоток примерно на 230 тыс. человек в год.

На Boeing 737-800 станет на 12 больше мест в эконом-классе

После изменений 22 из 37 самолётов Boeing 737-800 в парке авиакомпании смогут перевозить 162 пассажира вместо прежних 158. Число мест в бизнес-классе сократится на восемь — до 12, тогда как в эконом-классе их станет 150 вместо 138.

Ещё 15 самолётов этой модели продолжат летать с прежней компоновкой на 158 кресел. Их планируют использовать на направлениях с более высоким спросом на бизнес-класс.

Самолёты Airbus A320ceo смогут перевозить до 158 пассажиров

Помимо этого, более вместительными станут семь самолётов Airbus A320ceo: количество пассажиров увеличится со 140 до 158. Для этого число мест в бизнес-классе сократят с 20 до 8, а в эконом-классе — увеличат со 120 до 150.

После завершения модернизации все самолёты Airbus A320ceo в парке авиакомпании будут иметь одинаковую компоновку салона на 158 кресел.

Модернизация салонов будет завершена во втором квартале 2026 года

Для обновления интерьеров будут использоваться сертифицированные кресла в фирменной цветовой гамме авиакомпании. При этом расстояние между рядами в обоих классах обслуживания сохранится в пределах стандартов перевозчика.

Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года. На данный момент перекомпоновка уже выполнена на шести самолётах. Модернизацию проводит дочерняя компания перевозчика — «Аэрофлот Техникс».

Контекст

В феврале 2026 года авиакомпании группы Аэрофлот перевезли 3,6 млн пассажиров — на 2% больше, чем в феврале прошлого года. Общее количество перевезённых клиентов увеличилось на 5,9%, а средняя загрузка самолётов выросла на 1,9 п.п. и достигла 90,8%.

Основной рост обеспечили международные направления: на рейсах за рубеж было обслужено около 1 млн пассажиров, что на 7,9% больше год к году. Перевозки по России остались практически стабильными — внутренними рейсами воспользовались примерно 2,7 млн человек.

За январь–февраль 2026 года услугами группы воспользовались 7,8 млн пассажиров, что на 3,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На внутренних маршрутах перевезено 5,6 млн человек (+1%), тогда как международные направления показали более заметную динамику — 2,1 млн пассажиров (+10,5%). За этот период пассажирооборот увеличился на 8%, а средний уровень заполненности салонов составил 90,8%, что на 3,4 п.п. выше прошлогоднего значения.

По итогам 2025 года группа, в которую входят авиакомпании «Россия» и «Победа», обеспечила 51,5% всех внутренних авиаперевозок в стране — это максимальная доля за последние 35 лет.