Дело Vodacom: как компания судилась с сотрудником 17 лет

Южноафриканская телеком-группа Vodacom Group Limited, дочерняя компания британской Vodafone Group, завершила многолетний судебный конфликт со своим бывшим сотрудником Нкосаной Макате. По данным Bloomberg, сумма соглашения оценивается примерно в $32 млн. Спор касался популярной услуги Please Call Me («Перезвони мне»), идею которой Нкосана Макате предложил более 20 лет назад.

Vodacom поставила точку в одном из самых долгих корпоративных споров ЮАР

Как сообщает CNBS, судебное разбирательство по делу Please Call Me прошло все инстанции — вплоть до Конституционного суда Южной Африки.

Vodacom подтвердила, что 4 ноября 2025 года её совет директоров одобрил внесудебное урегулирование. Компания отозвала своё дело из Апелляционного суда, поставив точку в одном из самых продолжительных корпоративных споров в истории южноафриканского бизнеса.

Бывший сотрудник Нкосана Макате, занимавший должность в департаменте разработки продуктов, утверждал, что именно он предложил идею сервиса Please Call Me и должен был получать долю от дохода, который генерировал продукт.

Vodacom потеряет миллионы вместо миллиардов

По оценке Bloomberg Intelligence, затраты на урегулирование составят около $32 млн. Это значительно меньше сумм, фигурировавших в судебных решениях ранее: в разные годы компенсацию оценивали от $1,6 млрд до $3,6 млрд, прежде чем высший суд отменил эти решения.

Аналитик Bloomberg Джон Дэвис отметил, что Vodacom «рада закрыть длительную неопределённость», особенно учитывая, что влияние на прибыль оказалось небольшим — всего $32 млн вместо возможных десятков миллиардов.

Соглашение повлияло на прибыль и акции Vodacom

В отчёте Vodacom говорится, что после урегулирования прибыль на акцию вырастет на 30–40% за первое полугодие 2025 года (период с апреля по сентябрь). Это немного ниже прежнего прогноза в 40–45%, который компания давала до подписания соглашения.

Акции Vodacom отреагировали ростом: котировки компании увеличились на 4,1% на Йоханнесбургской фондовой бирже, что оценило капитализацию компании примерно в $16 млрд.

Бывший сотрудник Vodacom отказался от комментариев

Нкосана Макате не стал комментировать соглашение. Ранее он отклонил предложение Vodacom в размере $2,7 млн, считая его несправедливым. В июле 2025 года Конституционный суд частично удовлетворил жалобу компании, обнаружив ошибки в предыдущем судебном решении, после чего стороны вернулись к переговорам.

Контекст

Сервис Please Call Me был запущен более двух десятилетий назад и стал одним из самых популярных продуктов на африканском рынке мобильной связи, позволив абонентам бесплатно отправлять запросы с просьбой перезвонить.

Vodacom сообщила, что расходы по урегулированию будут отражены в промежуточной отчётности за первое полугодие 2025-го. Финансовые результаты компания опубликует 10 ноября.