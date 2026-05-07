Агентства неохотно тестируют новые рекламные инструменты: причины — страх потери денег и высокие ожидания клиентов

Российские рекламные агентства не спешат внедрять новые рекламным инструментам, несмотря на интерес к их использованию, говорится в исследовании Аналитического центра Российской индустрии рекламы. 66% участников рынка назвали главным барьером финансовые риски перед клиентами. Больше половины опасаются репутационных последствий.

Новые рекламные инструменты сложнее «продать» клиентам

37% рекламных агентств используют новые рекламные инструменты выборочно и с осмотрительностью, а ещё 23% ограничиваются лишь тестовыми кампаниями.

Клиенты, как считают в агентствах, ждут от новых рекламных инструментов слишком быстрой и легко доказуемой эффективности — так ответили 82% участников исследования. Ещё 80% респондентов признались, что объяснить использование новых каналов сложнее, чем традиционных рекламных форматов.

Большинство агентств готовы тестировать новые каналы на особых условиях

Большинство агентств — 97% — готовы пересмотреть подход к новым инструментам при соблюдении ряда условий. Главными из них участники рынка назвали частичные вложения со стороны площадок в тестовые рекламные кампании — этот вариант выбрали 65% респондентов. 63% важны гарантии по KPI и компенсационные механизмы (выплаты со стороны площадок после размещений).

75% рекламных агентств заявили, что готовы увеличить долю бюджетов на новые инструменты, если площадки или партнёры предложат специальные условия для пилотных кампаний.

Рекламные бюджеты начали смещаться в retail media и соцсети

Представители отрасли ожидают дальнейшего роста новых рекламных каналов уже в ближайшие 12 месяцев. Наибольший потенциал агентства видят в retail media*Реклама внутри экосистем ритейлеров и рекламе на маркетплейсах — рост этого сегмента прогнозируют 64% участников исследования.

61% агентств также прогнозируют рост использования рекламы в социальных сетях и мессенджерах. Более половины участников рынка ожидают роста инвестиций в инфлюенсер-маркетинг*Продвижение товаров и брендов через блогеров, авторов контента и лидеров мнений — 56%, а также в цифровую наружную рекламу (DOOH) — 51%. Ещё 43% респондентов рассчитывают на рост CTV-рекламы.

Рекламный рынок ждёт роста новых каналов

29% рекламных агентств считают, что в ближайшие один-два года новые инструменты станут обязательной частью большинства рекламных стратегий. Ещё 50% полагают, что их значение существенно вырастет, хотя использоваться они будут не для всех категорий клиентов.

При этом наиболее востребованными рекламными инструментами на рынке по-прежнему остаются медийная digital-реклама — её используют 96% агентств, поисковая и контекстная реклама — 94%, а также видеореклама в digital-среде — 93%.