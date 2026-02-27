Акции Duolingo рухнули на 22% за вечер — после решения компании пожертвовать прибылью ради внедрения ИИ

Акции Duolingo упали на 22% на внебиржевых торгах после публикации прогноза по прибыли, сообщает Bloomberg. Компания предупредила, что в краткосрочной перспективе новых платных подписок станет меньше, а скорректированная маржа EBITDA*Сумма, которую компания зарабатывает на своей основной деятельности до вычета налогов, выплат по кредитам и других расходов снизится примерно до 25%. Причина — перераспределение средств в пользу инвестиций в ИИ и маркетинг, чтобы нарастить аудиторию в будущем.

Компания сознательно замедляет рост прибыли

Duolingo заявила, что временно снизит фокус на зарабатывании денег с каждого пользователя и направит больше средств на развитие продукта и привлечение новой аудитории. Компания расширит доступ к ИИ-функциям и увеличит маркетинговые расходы, даже если это приведёт к снижению прибыли в ближайший год.

По прогнозу Duolingo, в 2026 году объём оформленных подписок и других платных покупок вырастет примерно на 11%. При прежней стратегии, когда компания сильнее концентрировалась на прибыли и ограничивала бесплатный доступ к функциям, рост мог бы составить почти 20%.

Прогноз EBITDA оказался ниже ожиданий аналитиков

Как пишет Bloomberg, по итогам четвёртого квартала 2025 года Duolingo показала скорректированную EBITDA $84,3 млн — это выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали $77,9 млн.

Однако в первом квартале компания ожидает показатель на уровне $73,6 млн. Это ниже прогноза рынка в $84 млн.

Темпы роста аудитории замедлились до минимума за четыре года

Bloomberg также сообщает, что темпы роста аудитории Duolingo показывают отрицательную динамику. Количество ежедневных активных пользователей увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Это самый слабый темп роста за последние четыре года.

К концу 2025 года у Duolingo было более 50 млн ежедневных активных пользователей. За год компания превысила $1 млрд объёма оформленных подписок и платных покупок.

Акции Duolingo упали почти на 70% за последние 12 месяцев

С момента IPO в 2021 году акции Duolingo пережили несколько заметных колебаний. После IPO акции Duolingo сначала сильно выросли — в 2024–начале 2025 года они стоили около $500–550 за бумагу.

Затем началось резкое падение: 11 февраля 2026 года цена опускалась до $112,41. За последние 12 месяцев акции потеряли около 68,5%.

26 февраля 2026 года бумаги закрылись на уровне $117,45, но после публикации прогноза на внебиржевых торгах упали до $91,69 — минус 21,9% за вечер.