Цена акций Figma упала на 15% после IPO

3 сентября бумаги Figma подешевели на 15,2% во внебиржевых торгах. К закрытию сессии они стоили $68,13 (+3,9% за день). Так инвесторы отреагировали на первый квартальный отчёт компании после IPO в июле. Несмотря на рост ключевых показателей, рынок увидел несоответствие ожиданиям по прибыли на акцию.

Динамика финансов — неоднозначная

Согласно недавнему отчёту, выручка Figma выросла на 41% в годовом выражении и достигла $249,6 млн. Это чуть выше прогноза аналитиков LSEG, который составлял $248,8 млн. Прибыль в чистом выражении составила $846 000, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток почти $828 млн. Скорректированная операционная прибыль (non-GAAP) оказалась близка к верхней границе прогнозов самой компании и составила $11,5 млн при ориентире $9–12 млн.

Почему бумаги просели

Несмотря на сильный рост выручки и переход к прибыльности, инвесторов смутил результат по прибыли на акцию. В отчёте Figma показатель оказался на нулевой отметке, тогда как прогноз FactSet закладывал $0,09. Для рынка это сигнал, что темпы роста трат и инвестиций в новые продукты пока опережают отдачу.

Подобные ситуации типичны для технологических компаний после IPO: бизнес демонстрирует экспансию и высокую выручку, но краткосрочные ожидания акционеров не оправдываются. В случае Figma это спровоцировало распродажи на вечерних торгах, хотя прогноз по году и остался позитивным. Менеджмент Figma прогнозирует, что по итогам 2025 года операционная прибыль составит $88–89 млн, а выручка превысит $1,02 млрд. Это на 37% больше прошлогоднего уровня и выше ожиданий аналитиков, которые закладывали $1,01 млрд.

Ставка на ИИ

Во втором квартале компания представила линейку AI-инструментов. Среди них Figma Make, позволяющий собирать дизайн интерфейсов по текстовому описанию, и Figma Sites — сервис для быстрой генерации сайтов. Пока продукты не приносят полноценной выручки, однако затраты на их разработку уже заложены в модель.

Figma также сохранила высокие показатели удержания клиентов: коэффициент составил 129% (против 132% в первом квартале). Число заказчиков с годовыми контрактами свыше $100 000 выросло до 1119 против 1031 в предыдущем периоде.

От IPO до отчёта

В июле Figma вышла на Нью-Йоркскую биржу и привлекла $1,2 млрд. В первый день торгов бумаги взлетели на 250%, а сейчас остаются на 106% выше цены размещения. Но отчёт показал, что высокая оценка будет сопровождаться сильной волатильностью.

Эксперты напоминают, что выход на биржу стал альтернативой несостоявшейся сделке с Adobe. В 2023 году покупатель был готов заплатить $20 млрд, но регуляторы ЕС и Великобритании заблокировали сделку. В результате Figma сохранила независимость, а Adobe заплатила $1 млрд неустойки.

К моменту IPO компания подошла с ростом выручки на 48% и выходом в безубыточность. Тогда рынок оценивал Figma в $13,6–16 млрд, что ниже «стратегической цены» Adobe, но реалистично для публичного игрока. Аналитики называли IPO своевременным шагом: на фоне пика IT-оценок и интереса к AI компании смогли разместиться по высокой мультипликации.