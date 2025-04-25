Альфа-Банк открыл Alfa Only Lounge на “Лукойл Арене”

Альфа-Банк открыл на “Лукойл Арене” Alfa Only Lounge — это пространство, созданное в партнерстве с футбольным клубом «Спартак-Москва».

В новом лаундже объединены лучшие традиции сервиса и современные тенденции комфорта. Здесь есть просторная зона для отдыха, теплая трибуна на 150 мест, панорамный вид на поле. Сердце Alfa Only Lounge — ресторан высокой кухни от ресторатора Антона Пинского.

«Всего год назад мы открыли Alfa Only Lounge в самой популярной локации крупнейшего аэропорта страны и продолжаем создавать новые пространства для наших клиентов. Мы видим активный запрос клиентов на комфортный сервис — и отвечаем на него. Лаунж на спортивной арене — это принципиально новый подход к просмотрам матчей и сервису для болельщиков и пример нашего «сервиса впечатлений», — отметила Алина Назарова, старший вице-президент, директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.

«Наше сотрудничество с Альфа-Банком расширяется и теперь носит в том числе и инфраструктурный характер. В последнее время мы наблюдаем рост ожиданий не только от результатов команды, но и от уровня комфорта на стадионе. Не сомневаюсь, что эти места будут пользоваться спросом среди наших зрителей. Ну и самое главное — пусть открытие нового сектора принесет удачу нашей команде!», — добавил Олег Малышев, генеральный директор ФК «Спартак-Москва».

Для Alfa Only Lounge разработан фирменный коктейль Alfa Only — комплимент для всех гостей лаунжа.