Альфа-Банк открыл Alfa Only Lounge на “Лукойл Арене”
Альфа-Банк открыл на “Лукойл Арене” Alfa Only Lounge — это пространство, созданное в партнерстве с футбольным клубом «Спартак-Москва».
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В новом лаундже объединены лучшие традиции сервиса и современные тенденции комфорта. Здесь есть просторная зона для отдыха, теплая трибуна на 150 мест, панорамный вид на поле. Сердце Alfa Only Lounge — ресторан высокой кухни от ресторатора Антона Пинского.
«Всего год назад мы открыли Alfa Only Lounge в самой популярной локации крупнейшего аэропорта страны и продолжаем создавать новые пространства для наших клиентов. Мы видим активный запрос клиентов на комфортный сервис — и отвечаем на него. Лаунж на спортивной арене — это принципиально новый подход к просмотрам матчей и сервису для болельщиков и пример нашего «сервиса впечатлений», — отметила Алина Назарова, старший вице-президент, директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.
«Наше сотрудничество с Альфа-Банком расширяется и теперь носит в том числе и инфраструктурный характер. В последнее время мы наблюдаем рост ожиданий не только от результатов команды, но и от уровня комфорта на стадионе. Не сомневаюсь, что эти места будут пользоваться спросом среди наших зрителей. Ну и самое главное — пусть открытие нового сектора принесет удачу нашей команде!», — добавил Олег Малышев, генеральный директор ФК «Спартак-Москва».
Для Alfa Only Lounge разработан фирменный коктейль Alfa Only — комплимент для всех гостей лаунжа.
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