«Альфа-Мобайл» первым из банковских операторов внедрил VoLTE

Оператор связи «Альфа-Мобайл» первым среди банковских операторов внедрил VoLTE (Voice over LTE) в России. Технология одновременно улучшает качество связи и обеспечивает работу интернета во время звонков. На первых этапах технология доступна в Республике Мордовия, но в скором времени её масштабируют и на другие регионы страны.

Технология позволит звонить без потери интернета

Как сообщили в «Альфа-Мобайле», технология VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G. Для пользователя это означает, что разговор начинается быстрее, а голос звучит чище и разборчивее.

Во время звонка интернет продолжает работать в обычном режиме — можно пользоваться навигатором, мессенджерами, банковскими и другими цифровыми сервисами без снижения скорости.

Кроме того, благодаря VoLTE связь становится стабильнее и в привычных городских условиях — в метро, бизнес-центрах, торговых пространствах и современных жилых комплексах. Дополнительно снижается нагрузка на аккумулятор смартфона — за счёт того, что устройство не переключается между разными типами сетей.

VoLTE подключится автоматически для абонентов «Альфа-Мобайла»

Для абонентов «Альфа-Мобайла» технология работает автоматически. Если смартфон поддерживает VoLTE, никаких дополнительных настроек не требуется. Звонки через 4G доступны в рамках стандартного тарифа сразу после подключения SIM-карты «Альфа-Мобайла».

На текущий момент VoLTE в «Альфа-Мобайле» доступна в Республике Мордовия. В ближайшее время услуга будет запущена в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

Генеральный директор «Альфа-Мобайла» Андрей Литвинов заявил, что запуск VoLTE — принципиально важный шаг.

«Мы последовательно развиваем “Альфа-Мобайл” как полноценный технологический продукт. Запуск VoLTE — это базовый, но принципиально важный шаг: он напрямую влияет на качество повседневного пользовательского опыта и задает основу для дальнейшего развития сервиса», — отметил Андрей Литвинов.

Контекст

VoLTE (Voice over LTE) — это технология передачи голосовых вызовов через сеть 4G/LTE, при которой голос передаётся как IP-трафик, а тарификация для абонента остаётся поминутной. Стандарт VoLTE сформировался в конце 2000-х годов и начал коммерчески использоваться операторами после 2010 года.

До внедрения VoLTE смартфоны для звонков переключались с 4G на 2G или 3G, используя LTE только для передачи данных. VoLTE позволяет оставаться в сети 4G одновременно для голосовой связи и мобильного интернета. Поддержка технологии обычно отображается на экране устройства значком «VoLTE».