Amazon выпускает облигации на $15 млрд — для инвестиции в ИИ

Amazon решила привлечь $15 млрд, разместив облигации на американском рынке — это первый подобный шаг компании за последние три года. Она уже подала необходимые документы регулятору США, чтобы получить разрешение на сделку — сообщает Reuters. Средства направят на развитие технологий ИИ и расширение дата-центров.

Инвестиции в ИИ требуют миллиардов

По данным Reuters, Amazon предложила инвесторам шесть траншей облигаций с различными сроками погашения. Такой формат позволяет привлечь инвесторов с разными интересами — от покупателей краткосрочных бумаг до тех, кто предпочитает более долгосрочные. Спрос на облигации Amazon превысил $80 млрд — это более чем в пять раз превышает объём сделки.

Особенно востребованными оказались облигации, по которым деньги вернутся только через 40 лет. Компания смогла снизить разницу между доходностью своих бумаг и доходностью казначейских облигаций США — с 1,15 до 0,85 процентного пункта. Чем меньше эта разница, тем выше уверенность инвесторов в надёжности компании.

AWS (Amazon Web Services) указала, что привлечённые средства может направить на капитальные расходы, сделки по покупке активов и обратный выкуп акций.

Сделка с OpenAI — и попытка догнать конкурентов

Активные вложения Amazon связаны и с попыткой укрепить позиции на рынке облачного бизнеса. Осенью компания заключила сделку с OpenAI на $38 млрд, что стало крупнейшим соглашением для AWS за последние годы. По условиям контракта OpenAI будет размещать и обучать свои модели на инфраструктуре Amazon.

Это партнёрство направлено на расширение возможностей Amazon и должно помочь компании сократить отставание от Microsoft Azure и Google Cloud, которые быстро растут благодаря ИИ-сервисам.

Контекст

Amazon — не единственная компания, которая финансирует ИИ через долговой рынок.

В октябре Meta* объявила о крупнейшем в своей истории размещении — до $30 млрд, а производитель программного обеспечения Oracle, по информации Reuters, планирует занять около $15 млрд.

По оценке Morgan Stanley — крупнейшего инвестиционного банка США, технологические компании, такие как: Amazon, Meta* и Alphabet, вложат около $400 млрд в ИИ-инфраструктуру в 2025 году. Эти суммы идут на создание дата-центров, закупку серверов и разработку собственных моделей.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ





