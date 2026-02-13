Anthropic привлекла $30 млрд инвестиций при оценке $380 млрд

Anthropic закрыла раунд финансирования на $30 млрд — оценка компании составила $380 млрд с учётом привлечённых средств, сообщает Bloomberg. Новый раунд почти вдвое увеличил предыдущую оценку компании и сделал её одной из самых дорогих частных компаний в мире. Сделка состоялась спустя несколько месяцев после привлечения $13 млрд.

В числе инвесторов — Nvidia и Microsoft

Компания привлекла новый раунд инвестиций. Его возглавили суверенный фонд Сингапура GIC и фонд Coatue Management. В числе соинвесторов также были Nvidia и Microsoft.

Фактически в сделке участвовали сразу несколько крупнейших мировых инвестфондов и технологических компаний. Компания также подтвердила планы разрешить сотрудникам продать свои акции по оценке последнего раунда.

Основанная в 2021 году компания вышла на $14 млрд годовой выручки

Anthropic основана в 2021 году и позиционирует себя как разработчик безопасных и ответственных ИИ-технологий. Основной фокус — корпоративные продажи в сферах разработки программного обеспечения, финансов и здравоохранения.

Как сообщает Bloomberg, последние месяцы годовой показатель выручки резко вырос: в прошлом году он превысил $9 млрд, а теперь достиг $14 млрд.

Финансовый директор Anthropic Кришна Рао заявил, что привлечение средств отражает высокий спрос со стороны корпоративных клиентов. Инвестиции направят на дальнейшую разработку продуктов и моделей корпоративного уровня, на которые уже опираются заказчики.

Продукты Anthropic затронули юридический и финансовый сектор

Технологии Anthropic включают ИИ-агентов для написания и отладки кода с минимальным участием человека. Компания также запустила инструмент для автоматизации части юридической работы, что ранее привело к падению котировок на рынке.

Недавно была представлена новая модель, оптимизированная для автоматизации корпоративных задач, включая финансовые исследования. После этого снизились акции компаний из сектора финансовых услуг.

Anthropic масштабирует инфраструктуру на фоне роста бизнеса

Несмотря на быстрый рост бизнеса, Anthropic активно инвестирует в инфраструктуру. Ранее компания заявляла о планах потратить $50 млрд на строительство дата-центров в США. Также она намерена закупить специализированные ИИ-чипы у Google на десятки миллиардов долларов.

Однако масштабы вложений уступают планам OpenAI, которая намерена инвестировать более $1,4 трлн в ИИ-инфраструктуру в ближайшие годы.

Microsoft и Nvidia ранее заявляли о готовности инвестировать в Anthropic до $15 млрд суммарно, и часть этих средств вошла в текущий раунд. При этом Microsoft остаётся одним из крупнейших инвесторов OpenAI, а Nvidia, как ожидается, вложит $20 млрд в предстоящий раунд финансирования OpenAI.