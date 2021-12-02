Российские химики разработали инновационный противоскользящий спрей для обуви

Ученые Вятского госуниверситета выпустили и уже продали первую партию инновационного противоскользящего спрея для обуви. В его составе нет веществ, опасных для здоровья или окружающей среды. Спрей после нанесения высыхает за несколько секунд и увеличивает сцепление с ледяной поверхностью в 12 раз.

О продаже первой партии спрея для обуви «Нескользин» RB рассказали в пресс-службе краудфандинговой платформы Boomstarter, где авторы разработки искали спонсоров на свой проект.

В состав спрея входят зола, песок и карбид кремния. Вещество нужно наносить на высушенную поверхность подошвы обуви – он высыхает за несколько секунд и не портит вещь. Авторы разработки подчеркнули, что спрей безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

Подошва после нанесения сразу приобретает противоскользящие свойства. По заверению авторов проекта, сцепление с ледяной поверхностью увеличивается в 12 раз. Одного баллона с аэрозолем хватит на обработку 25 пар обуви, а одной обработки – на 2,5 км пути.

Создатели «Нескользина» – выпускница Вятского госуниверситета Анна Девяткова, младший научный сотрудник Илья Башарин. Куратором исследований выступил завкафедрой университета Роман Веснин. На создание прототипа состава для спрея у авторов разработки ушло два года.

Первую партию «Нескользина» уже продали на платформе Boomstarter. Проект нашел 93 спонсора из 14 городов России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!