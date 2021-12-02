Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские химики разработали инновационный противоскользящий спрей для обуви

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ученые Вятского госуниверситета выпустили и уже продали первую партию инновационного противоскользящего спрея для обуви. В его составе нет веществ, опасных для здоровья или окружающей среды. Спрей после нанесения высыхает за несколько секунд и увеличивает сцепление с ледяной поверхностью в 12 раз.

Российские химики разработали инновационный противоскользящий спрей для обуви

О продаже первой партии спрея для обуви «Нескользин» RB рассказали в пресс-службе краудфандинговой платформы Boomstarter, где авторы разработки искали спонсоров на свой проект.

В состав спрея входят зола, песок и карбид кремния. Вещество нужно наносить на высушенную поверхность подошвы обуви – он высыхает за несколько секунд и не портит вещь. Авторы разработки подчеркнули, что спрей безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

Подошва после нанесения сразу приобретает противоскользящие свойства. По заверению авторов проекта, сцепление с ледяной поверхностью увеличивается в 12 раз. Одного баллона с аэрозолем хватит на обработку 25 пар обуви, а одной обработки – на 2,5 км пути.

Создатели «Нескользина» – выпускница Вятского госуниверситета Анна Девяткова, младший научный сотрудник Илья Башарин. Куратором исследований выступил завкафедрой университета Роман Веснин. На создание прототипа состава для спрея у авторов разработки ушло два года.

Первую партию «Нескользина» уже продали на платформе Boomstarter. Проект нашел 93 спонсора из 14 городов России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock, Boomstarter

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ответ всем «обиженкам»: краудфандинг реально помог мне сделать бизнес
  2. 2 Три беспроигрышных области для запуска краудфандинга
  3. 3 Почему западные бизнес-модели не работают в России
  4. 4 Встречают по обложке: как оформить краудфандинговый проект
  5. 5 Краудфандинг – в науку: как собрать деньги на солнечные батареи и космические спутники
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

02 декабря 2021

Школа стартапов Skolkovo

02 декабря 2021

Moscow Secure Traffic

03 декабря 2021

BCS Coding Days

Все ВОЗМОЖНОСТИ