Появилась предполагаемая дата выхода iPad Pro и MacBook Pro

После традиционной сентябрьской презентации , где Apple представила iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch 11 и AirPods Pro 3, казалось, что компания взяла паузу до конца года. Но, судя по последним данным Bloomberg, нас ждёт ещё одна волна релизов. На этот раз — без крупного мероприятия, но с громкими анонсами.

Что известно уже сейчас

Если верить утечке, которую заметили пользователи сайта AT&T, в ближайшее время стартует предзаказ на iPad Pro M5 — упоминание устройства появилось на странице оператора и вскоре было удалено. Это косвенно подтверждает, что обновлённый планшет уже готов к выходу.

Apple-инсайдер Марк Гурман также подтверждает, что Apple уже завершила массовое производство iPad Pro M5 и новой версии Vision Pro с улучшенным процессором и обновлённым креплением. Оба устройства должны поступить в продажу в ближайшие недели. Гурман утверждает, что анонс состоится онлайн — через Newsroom, без традиционного октябрьского мероприятия в Apple Park.

Помимо планшета и гарнитуры, ожидается обновление MacBook Pro, в котором появится базовый чип M5. Однако версии с мощными M5 Pro и M5 Max выйдут позже — не раньше начала 2026 года, когда Apple завершит их подготовку к серийному производству.

Чип M5 — главный герой осени

Главное внимание в предстоящих анонсах будет сосредоточено на новом процессоре M5, который и объединит все три устройства — iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro.

Apple планирует продемонстрировать, как чип нового поколения увеличит производительность и энергоэффективность, а также откроет новые возможности для работы с графикой, нейросетями и дополненной реальностью. Иначе говоря, дизайн устройств останется прежним, обновятся лишь «внутренности».

Когда ждать анонсов

Если Apple повторит сценарий 2024 года, релизы начнутся уже на следующей неделе — 14 или 15 октября 2025 года. В прошлом году компания без лишнего шума объявила о новых iPad, iMac и Mac mini именно в эти дни, публикуя обновления через пресс-релизы.

Такая стратегия позволяет Apple сохранить интерес аудитории, не тратя ресурсы на отдельную презентацию: каждое устройство получает свой медийный день и внимание в новостных лентах.

Контекст

Если слухи подтвердятся, предзаказы на iPad Pro M5 и обновлённый Vision Pro откроются уже на днях, а первые поставки начнутся уже в этом ноябре. Для пользователей это шаг в новую фазу экосистемы Apple — все ключевые устройства переходят на архитектуру M5, где планшет, ноутбук и гарнитура работают как единая система.

Если M5 оправдает ожидания, именно октябрь 2025-го станет отправной точкой новой эры «умных» устройств Apple.

Фото: Zhang Peng / Contributor / Getty Images