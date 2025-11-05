Apple готовит первый бюджетный Mac уже в 2026 году

Как сообщает инсайдер Марк Гурман для Bloomberg, Apple готовится изменить собственную стратегию и впервые выйти на рынок доступных ноутбуков. Компания разрабатывает новый Mac, который должен составить конкуренцию многим бюджетным моделям на Windows. Для удешевления Apple использует чип от iPhone и более простую сборку.

Дешевле $1000 и на базе чипа от iPhone

По данным Bloomberg, ноутбук с кодовым именем J700 будет стоить менее $1000. Он подойдёт студентам, офисным работникам и пользователям, которые в основном работают с браузером, документами и лёгким медиаконтентом. Устройство также получит дисплей на базе недорогой LCD-панели и самую компактную диагональ среди всех актуальных Mac — немного меньше 13,6 дюйма.

Впервые Apple будет использовать процессор от iPhone вместо чипа, специально разработанного для Mac. По данным источников, внутренние тесты показали, что производительность смартфонного процессора превышает показатели M1, который использовался на моделях MacBook Air предыдущего поколения.

Целевая аудитория — студенты и пользователи Chromebook

Новый ноутбук станет альтернативой Chromebook и бюджетным Windows-моделям, доминирующим в образовательном сегменте. Apple планирует позиционировать устройство как «лёгкий» Mac для учебы, работы и базовых задач — при этом с полноценной macOS и интеграцией в экосистему компании.

Внутренние источники отмечают, что устройство может стать привлекательным и для части покупателей iPad, которым нужен привычный ноутбучный формат. По соотношению цены и возможностей новый Mac окажется в диапазоне между iPad с клавиатурой Magic Keyboard Folio (около $600) и текущим MacBook Air M4 (от $999).

Ответ на рост конкуренции со стороны Google и Microsoft

Решение Apple выйти в бюджетный сегмент эксперты называют реакцией на давление со стороны Chromebook и изменения в экосистеме Windows. По данным IDC, в третьем квартале 2025 года доля Apple на мировом рынке ПК составила около 9%, компания занимает четвёртое место после Lenovo, HP и Dell.

Google укрепил позиции в образовании: ноутбуки на Chrome OS стоят от $300 до $600, обеспечивая стабильный спрос со стороны школ и колледжей. Microsoft, в свою очередь, столкнулась с оттоком пользователей старых систем после перехода на Windows 11. Это создаёт дополнительное окно возможностей для Apple.

Ноутбук выйдет уже в 2026-м

Производство ноутбука J700 уже запущено на мощностях зарубежных поставщиков, а внутреннее тестирование в Apple находится на финальной стадии. Компания планирует вывести модель на рынок в первой половине 2026 года.

Официальный представитель Apple отказался от комментариев, но источники Bloomberg уточняют: новый Mac не будет переработанным Air, а станет новым продуктом с упрощённым дизайном и меньшей себестоимостью. Для удешевления использованы стандартные комплектующие и упрощённый корпус, при этом пользователям обещают увеличенное время автономной работы.

Контекст

Сегмент Mac остаётся самым быстрорастущим направлением Apple: в последнем квартале выручка от продаж ноутбуков выросла на 13%, до 8,73 млрд долларов. Компания планирует поддерживать этот рост за счёт новых моделей на чипах серии M5, включая обновлённые MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini, а также переход на OLED-дисплеи в премиальных версиях в 2026–2027 годах.

Выход бюджетного Mac станет для Apple крупнейшим пересмотром стратегии за последние годы. Компания, известная ставкой на премиальные устройства, впервые стремится не только к инновации, но и к объёму продаж.



Фото: пресс-служба Apple