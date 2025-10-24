Apple проиграла суд на £1,5 млрд — из-за монополии App Store

Как сообщает Reuters, британский антимонопольный суд обязал Apple выплатить компенсацию в размере £1,5 млрд по итогам коллективного иска от миллионов пользователей iPhone и iPad. Суд установил, что компания на протяжении пяти лет взимала с разработчиков чрезмерные комиссии в App Store и ограничивала конкуренцию на рынке приложений. Решение стало крупнейшим поражением Apple в Великобритании и может повлиять на аналогичные дела против Big Tech в Европе и США.

Компенсацию получат миллионы владельцев iPhone и iPad

Антимонопольный суд постановил, что с октября 2015 по конец 2020 года Apple фактически ограничивала конкуренцию на рынке дистрибуции приложений и взимала «чрезмерно высокие и несправедливые комиссии» с разработчиков. Суд оценил разницу между справедливой ставкой в 17,5% и фактической комиссией в 30%, которую компания удерживала при каждой покупке приложения или встроенной транзакции.

По оценке истцов, совокупный ущерб составляет около 1,5 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Согласно решению суда, разработчики передавали до 50% переплаты пользователям — это стало основанием для компенсации миллионам британских владельцев iPhone и iPad. Отдельное заседание в ноябре определит точный размер выплат и рассмотрит заявку Apple на апелляцию.

Вина Apple — в «исключении любой конкуренции»

Иск стал первым массовым делом против технологического гиганта, дошедшим до суда в рамках британской системы коллективных исков, действующей с 2015 года. До этого она применялась в основном к банкам и энергетическим компаниям, но теперь открывает путь для масштабных дел против IT-корпораций.

Истцом выступила профессор Рейчел Кент, которая обвинила Apple в «исключении любой конкуренции» и извлечении «чрезмерной прибыли» за счёт пользователей и разработчиков. Её юристы настаивали, что монопольное положение Apple позволило навязывать условия и комиссию без альтернатив. Суд согласился, что «разработчики не имели выбора» и были вынуждены принимать правила App Store.

Реакция Apple — обжалование

Apple назвала решение суда «ошибочным» и заявила, что обжалует его в ближайшее время. Представитель компании подчеркнул, что App Store «помогает разработчикам развиваться и обеспечивает пользователям безопасную среду для загрузки приложений». В корпорации настаивают, что экосистема приложений остаётся конкурентной, а комиссия — оправданной затратами на безопасность и инфраструктуру.

Тем не менее эксперты отмечают, что решение британского суда может стать прецедентом для Европы и США, где Apple уже сталкивается с антимонопольными претензиями. Подобные иски против Google по ставкам в Play Store и Epic Games по условиям App Store рассматриваются параллельно. Если Apple проиграет апелляцию, сумма компенсаций может стать крупнейшей в истории британских IT-разбирательств.

Контекст

Решение антимонопольного суда стало ещё одним ударом по модели App Store, которую регуляторы ЕС и США считают закрытой и монопольной. В марте Еврокомиссия открыла новое расследование против Apple по Digital Markets Act, обязывающему открывать сторонние магазины приложений на устройствах iOS.

По мнению аналитиков, британский иск укрепляет позицию потребителей и подтверждает работоспособность национального механизма коллективных исков.

«Ни одна компания, какой бы богатой и влиятельной она ни была, не стоит выше закона», — заявила профессора Рейчел Кент.

Для Apple это означает возможный пересмотр бизнес-модели App Store, на которой компания зарабатывает миллиарды долларов ежегодно.

