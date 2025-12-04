Топ брендов у россиян в 2025-м: Samsung, Adidas и Nike

Как следует из рейтинга «Любимые бренды россиян» от исследовательской компании Online Market Intelligence, российские экосистемы вытесняют международные компании. Яндекс поднялся до четвёртой позиции, а Ozon прорвался в топ-5. Apple впервые за три года выпал из лидирующей пятёрки.

Пятёрка лидеров изменилась с 2024 года — в неё наконец попали российские бренды

В 2025 году топ-5 в рейтинге «Любимые бренды россиян» от исследовательской компании Online Market Intelligence (OMI) выглядит так:

Samsung (12%),



Adidas (11,1%),



Nike (10,5%),



Яндекс (8,4%),



Ozon (7,5%).

Первая тройка рейтинга остаётся неизменной третий год подряд, при этом лидеры теряют долю популярности. Так, у Samsung показатель снижается уже второй год подряд: с 13% в 2023-м — до 12% в 2025-м. Adidas и Nike удерживают позиции, но не демонстрирует прироста: 11% и 10% соответственно с 2023 года.

На этом фоне «Яндекс» поднялся до 8,4%, улучшив позиции относительно 6% в 2023-м и 6,4% в 2024-м.

Ozon вырос до 7,5%, впервые войдя в пятёрку и обойдя Apple.

Ozon продемонстрировал самый заметный рост за 3 года

Ozon показал один из самых впечатляющих рывков в рейтинге.

В 2023 году бренд находился на 17 месте из 20 с долей 2% — в самой нижней части рейтинга.

В 2024 году он поднялся сразу на девять позиций и занял 8 место с результатом 4%, но всё равно оставался за пределами топ-5.

В 2025 году произошёл самый резкий скачок: доля Ozon выросла до 7,5%, и бренд поднялся до 5 позиции, впервые войдя в первую пятёрку.

Это единственный случай в рейтинге OMI, когда компания смогла пройти путь от 17-го места до топ-5 за три года.

Apple впервые покидает первую пятёрку

В 2025 году бренд Apple впервые за три года не вошёл в топ-5: он опустился на шестое место с долей 5,1%. В предыдущие периоды позиции компании были стабильными — в 2023 году Apple занимала четвёртое место с результатом 8%, а в 2024 году удерживала ту же строчку, немного усилив долю до 8,1%.

Российские бренды усиливают позиции во второй десятке

После шестого места, которое в 2025 году занял Apple с долей 5,1%, начинаются самые заметные перестановки рейтинга — с седьмой по двадцатую позиции.

Список с 7 по 20 место в 2025 году выглядит так:

7. BMW — 4,7%

8. Wildberries — 4%

9. «Магнит» — 3,8%

10. Puma — 3,6%

11. Xiaomi — 3,4%

12. Ostin — 3,3% ( +6 позиций )

13. Сбер — 3,1%

14. Bosch — 3,1%

15. Sony — 3%

16. «Пятёрочка» — 2,9% ( +4 позиции )

17. Mercedes — 2,9%

18. LG — 2,7%

19. Gloria Jeans — 2,7%

20. Toyota — 2,6% ( −6 позиций )

Wildberries впервые появился в списке и дебютировал сразу на 8 месте с долей 4% — до этого бренда не было в топ-20 ни в 2023, ни в 2024 году.

«Магнит» также стал новичком рейтинга и занял 9 место с результатом 3,8% — бренд отсутствовал в топе два предыдущих года.

Ostin показал самый сильный рост: в 2024 году он был на 18 месте, а в 2025-м поднялся на 12-ю строчку, прибавив сразу шесть позиций.

Gloria Jeans вернулась в топ-20: в 2023 году бренд занимал 20 место, в 2024-м покинул рейтинг. В 2025 году компания попала на 19-ю позицию с долей 2,7%.

Из рейтинга исчезли бренды Kia, Zara, «ВкусВилл» и «Лента», которые присутствовали в топ-20 в 2023 и 2024 годах.