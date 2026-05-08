Apple заканчивает разработку AirPods с камерами для Siri — наушники будут «видеть» окружающий мир

Apple заканчивает разработку новых наушников AirPods с камерами, сообщает Bloomberg. Устройство будет анализировать окружающее пространство и передавать информацию ИИ-помощнику Siri. Устройство планировали запустить в продажу в начале 2026 года, но Apple слишком медленно обновляет Siri на базе ИИ.

Новые наушники похожи на AirPods Pro 3, но имеют более длинные ножки

По данным Bloomberg, прототипы будущей модели AirPods уже получили практически финальный дизайн и набор функций. Внешне устройство почти не отличается от AirPods Pro 3, которые были выпущены Apple осенью 2025 года, однако наушники будут иметь более длинные ножки для размещения встроенных камер.

Источники издания утверждают, что камеры не предназначены для фото- или видеосъёмки. Они работают как «глаза» для голосового ассистента Siri — считывают визуальную информацию в низком разрешении.

Предполагается, что пользователь сможет задавать ИИ вопросы о предметах, на которые смотрит. С помощью камер Siri будет анализировать окружающую среду и отвечать на запросы в реальном времени.

«Железо» для наушников уже готово

По словам собеседников Bloomberg, аппаратная часть устройства уже почти готова. Однако разработчики столкнулись со сложностями с программной составляющей, связанной с использованием искусственного интеллекта.

Изначально Apple планировала выпустить новые AirPods в первой половине 2026 года, но сроки перенесли из-за задержки обновлённой версии Siri.

Как утверждают источники, с которыми пообщалось Bloomberg, новую версию голосового помощника компания рассчитывает представить в сентябре 2026 года.

Контекст

Ранее стало известно, что Apple сконцентрировался на разработке сразу нескольких гаджетов с поддержкой нейросетей. Все новые устройства компании будут связаны с iPhone, точнее — с ИИ-ассистентом Siri.

Помимо AirPods, Apple также создаёт умные очки N50. У устройства будет камера и сенсор с компьютерным зрением — с их помощью гаджет будет анализировать окружающую среду. Кроме того, Apple работает над компактным гаджетом в формате подвески. Предполагается, что устройство станет постоянной камерой и микрофоном для iPhone.