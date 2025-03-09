В России начнут отмечать День архитектора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановлении о закрепление в календаре нового профессионального праздника — Дня архитектора. Он будет отмечаться каждый первый понедельник июля.

Как сообщается на сайте кабмина, установление Дня архитектора «будет способствовать повышению престижа профессии».

Пресс-служба правительства напомнила, что инициаторами учреждения профессионального праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства и ЖКХ. Идею поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.

«Установление Дня архитектора — это признание особой значимости этой профессии в преобразовании и развитии страны в целом», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее пресс-служба Минстроя сообщила, что День архитектора — один из главных праздников в профессиональной среде. Второй — Всемирный день архитектуры — ежегодно отмечается в первый понедельник октября.

Фото: Unsplash