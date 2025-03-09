В России начнут отмечать День архитектора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановлении о закрепление в календаре нового профессионального праздника — Дня архитектора. Он будет отмечаться каждый первый понедельник июля.
- Новости
Как сообщается на сайте кабмина, установление Дня архитектора «будет способствовать повышению престижа профессии».
Пресс-служба правительства напомнила, что инициаторами учреждения профессионального праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства и ЖКХ. Идею поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.
«Установление Дня архитектора — это признание особой значимости этой профессии в преобразовании и развитии страны в целом», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее пресс-служба Минстроя сообщила, что День архитектора — один из главных праздников в профессиональной среде. Второй — Всемирный день архитектуры — ежегодно отмечается в первый понедельник октября.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 В Минцифры назвали сроки введения стандартов доступа провайдеров в новостройки Их могут ввести в ближайшие два года 14 мая 14:41
- 2 Спрос на льготную ипотеку в России резко снизился Выдача упала на 44% 22 апреля 16:01
- 3 «Флакон» и экс-учредитель «Кухни на районе» вложили 100 млн рублей в запуск франшизы модели креативного кластера 80% инвестировал Николай Матушевский, оставшиеся — Павел Коптев-Мельников 19 апреля 09:00
- 4 Бизнес предложил увеличить лимиты на льготное кредитование строительства гостиниц Рост внутреннего туризма привел к нехватке качественных отелей, заявили участники рынка 27 марта 13:38