Коммуникационные ассоциации объединились, чтобы регулировать рынок инфлюенсеров

Для создания отраслевых стандартов и развития рынка инфлюенс-маркетинга Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР), Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ) сформировали специальную рабочую группу. Организации даже планируют ввести для блогеров отдельный ОКВЭД и создать центр компетенций.
Главным задачами новой совместной рабочей группы АКАР, АРИР и РАМУ будут формулирование «бенчмарков надёжности блогеров», совместное продвижение и развитие рынка инфлюенс-маркетинга, «консолидированный диалог» с органами власти, пишет Sostav.
«Одна из задач нового подразделения — сформировать чёткую отраслевую позицию относительно вектора развития сегмента», — отмечают в АКАР.
Представители ассоциаций считаю, что их авторитетность позволит дать оценку качеству кадров в отрасли, а сформировавшиеся за годы связи с властями — ввести ОКВЭД для инфлюенсеров.
Рабочая группа планирует также сочинить Кодекс саморегулирования рекламы. Говоря проще, прописать для блогеров отраслевые стандарты создания контента и оказания услуг в социальных медиа.
Это все необходимо, чтобы «ответить на многие вопросы, появляющиеся у брендов и агентств в процессе разработки кампаний». Заказчикам от бизнеса будет проще работать, если профстандарты и деловая этика в этой сфере станут более прозрачными.
Для развития рынка инфлюенс-маркетинга также планируется создать центр компетенций для блогеров, где они смогут получить различные консультации для развития своего дела.
«Единая рабочая группа облегчит процесс взаимодействия агентств, рекламодателей, маркетологов, площадок и инфлюенсеров, а также снимет барьеры в коммуникации между ними», — комментируют в АКАР.
Фото на обложке: Mateus Campos Felipe / Unsplash
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